Emily White rêve des Jeux olympiques avec les Red Panthers

Elles étaient trois nominées dans sa catégorie: Astrid Bonami (Orée), Delphine Mariën (Dragons) et Emily White (Waterloo Ducks). "Nous avons toutes les trois disputé une bonne saison et je ne sais pas ce qui a fait la différence, d’autant plus que nous jouons à des positions différentes."

On a notre petite idée et l’évolution d’Emily ces derniers mois n’a sans doute laissé personne indifférent, elle qui s’est forgé en cours de saison une place de titulaire, tant chez les Watducks qu’en équipe nationale. "Vu mon début de saison où j’étais plus souvent réserviste que titulaire, l’apothéose est une belle surprise."

Fidèle au Watducks

Née en Belgique de parents anglais, Emily White a fait ses débuts au Watducks à l’âge de 8 ans. Dix ans plus tard, elle n’a pas quitté les terrains de la drève d’Argenteuil, où elle se sent toujours aussi bien. "J’ai toujours joué au hockey pour le plaisir et m’amuser en équipe. Cela n’a pas changé et j’ai maintenant la chance de jouer à un beau niveau, ce qui est encore plus agréable."

Que ce soit en club ou en équipe nationale, la demoiselle n’a pas brûlé les étapes. "J’ai intégré l’équipe première des Watducks il y a trois ans. Je me suis logiquement retrouvée réserviste au début puis j’ai reçu de plus en plus de temps de jeu et c’est vraiment cette saison que je suis devenue titulaire."

Avec un petit goût de trop peu sur la fin au niveau collectif, les dames du Watducks n’ayant pas réussi à décrocher une place en play-off. "Dommage, car on voulait y participer. Mais il y a eu un relâchement et trop de bêtes points perdus lors des derniers matches. Je pense à nos rencontres face à Leuven ou l’Antwerp, où l’on aurait dû faire beaucoup mieux. Et puis, il y a eu ce dernier match contre le Well’, face à qui nous avons paniqué. On a aussi manqué d’efficacité dans le cercle", reconnaît l’attaquante.

Au niveau de sa présence en équipe nationale, "j’ai été convoquée en septembre pour un essai chez les Panthers. J’étais dans la sélection pour une rencontre de Pro League en Argentine et depuis lors, je suis restée dans le programme. Comme pas mal de filles du Watducks sont dans l’équipe, ce fut plus simple de m’intégrer."

En dehors du hockey, Emily a un emploi du temps bien chargé, elle qui a commencé cette année des études en sciences éco à Solvay. "C’est parfois compliqué de bien combiner sport et études mais je pense avoir bien géré ça cette année."

Les JO en tête

En espérant que la prochaine soit dans la même lignée. "Au niveau du Watducks, j’espère une place dans le Top 4 et gagner une médaille. Pour l’équipe nationale, les choses vont vite arriver avec la Coupe d’Europe qui se déroule au mois d’août. Si on la gagne, on aura notre ticket pour les Jeux olympiques, ce qui serait un terrible aboutissement. Si ce n’est pas le cas, on pourrait encore décrocher notre qualification en janvier."