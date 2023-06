Transferts

Arrivées: Nicolas Gilles travaillera en collaboration avec les U19 IP de Florian Wilmot qui viendront renforcer l’effectif de P3.

Départs: Ali Srihi (Perwez), Ilario Mozzon, Max Dereau, Maxime Deboeck, Cyril De Reymaeker, Charles Léonard, Lucas Langue (?).

Le noyau

Gardiens: Édouard De Walque, Lucas Durant.

Défenseurs: Clovis Colard, Noah Dawant, Luka Van Liefland, Kamal Ben Hammou, Tarek El Hayani.

Milieux: Ugo Diaz, Hamza Bazarouji, Xavier Vanderbiest, Éric Minard, Guillaume Pierson, Noah Vanstaepen.

Attaquants: Matthijs Kisonde, Victor Van Zeebroek, Mattéo Del Pierro,

Le staff

Nicolas Gilles (T1).

RAS Jodoigne B

Transferts

Arrivées: Samuel Fabri (Incourt), Noah Fayt (Aische), Jann Omakomba (Grivegnée), Louis Quinet (Beauvechain), Nicolas Vancampenhout (libre).

Départs: Corentin Mélard (Huppaye), Romain Deschutter (Hannut), Samuel Murhimanya (Grez-Doiceau), Arthur Marchal (Walhain), Loïc Vincelot, Dylan Mellaerts et Yassine Masnaoui (Orp-Noduwez), Steven Brandt (Ronvau), Simon Bernard, Marc Mirabel, Jacky Chandi, Pierre Gotta, François Halleux Michaël Devesse (?).

Le noyau

Gardiens: Louis Puttemans, Hugo Struman.

Défenseurs: Baptiste Hourman, Benjamin Halleux, Tanguy Housen, Louis Quinet, Cyril Stoumont, Nicolas Vancampenhout.

Milieux: Endrit Abrashi, Mattéo Lallemand, Bernardin Londo, Ioannis Mitsis, Maël Plasman, Baptiste Renard.

Attaquants: Achille Demand, Samuel Fabri, Noah Fayt, Enzo Kelecom, Jann Omakomba.

Le staff

Frédéric Stoffelen (T1).

Orp-Noduwez

Transferts

Arrivées: Brieuc Koninckx, Florian Ernst, Louis Demey, Johan Ducornait, Cédric Veronnez, Pierre Paccagnini, Benjamin Moinil, Pierre Scherrens, Aldwin Misson, Odier Palange, Jonas Christophe et Jérôme Joiret (Walhain), Thomas Christophe (Petit-Waret), Gary Kulkens (Fernelmont), Trésor Touan Bi, Benjamin Loureiro et Emmanuel Loureiro (Perwez), Loïc Vincelot, Dylan Mellaerts et Yassine Masnaoui (RAS Jodoigne), Michaël Pierquin (Incourt), Adil Chennou (Grez-Doiceau).

Départs: Edmond Corthouts, Vincent Colson, Sacha Hagnoul, Benoit Lisman, Kévin Mbiye et Luc Yemp Bapes (Huppaye), Adrien D’Heur (Beauvechain), Simon Paris (SC Jodoigne), Kevin Vanderschueren (Halle-Booienhoven), Christophe Docquier, Calvin Docquier et Melvin Naulaerts (Thisnes), Jimmy Joostens (?), Gérald Verlaet (arrêt, entraineur des gardiens).

Le noyau

Gardiens: Brieuc Koninckx, Florian Ernst.

Défenseurs: Louis Demey, Johan Ducornait, Cédric Veronnez, Pierre Paccagnini, Benjamin Moinil, Timothy Hagnoul, Quentin Hagnoul, Killyan Clabots, Thomas Christophe, Pierre Scherrens, Mario Siroky.

Milieux: Gary Kulkens, Aldwin Misson, Odier Palange, Trésor Touan Bi, Benjamin Loureiro, Emmanuel Loureiro, Jeremy Hagnoul, Dylan Mellaerts, Jonas Christophe, Yassine Masnaoui.

Attaquants: Jérôme Joiret, Michaël Pierquin, Adil Chennou, Loïc Vincelot.

Le staff

Mathieu Michielsens (T1), Sébastien Neyt (T2), Kevin Fontaine (T3), Gérald Verlaet (gardiens).

Perwez B

Transferts

Arrivées: Florian Mathy, Jérémy Ibebeke et Kyllian Joiret (Grand-Leez), Xavier Stordiau, Cédric Stordiau, Pedro Galan Roque Teixeira, David Marques Macieira, Thierry David, Nicolas et Patrick Wauters (ROS Ottignies LLN), Nathan Vanest (Jodoigne), Emmanuel Callebaut (Braives), Cédric De Landsheer (Chastre), Yann Tchana Tchana, Thierry Kafuka et Christian Mukendi Tshibola (reprise).

Départs: Bernard Shoan, Lucas Geno, Jimmy Toury et Allan Gramme (Huppaye), Nathan Stas (Ronvau), Owen Biyanga (?), Brieuc De Meurichy (?), Maxime Bertrand (?).

Le noyau

Gardiens: Lucas Vanderluyden.

Défenseurs: Arthur Haubruge, Maxence Hurdebise, Florian Mathy, Xavier Stordiau, Cédric Stordiau, Yann Tchana Tchana, Nathan Vanest.

Milieux: Emmanuel Callebaut, Cédric De Landsheer, Pedro Galan Roque Teixeira, Jérémy Ibebeke, Medhi Jouad, Thierry Kafuka, David Marques Macieira, Thierry David Nicolas.

Attaquants: Kyllian Joiret, Brady Mayama, Benjamin Meunier, Christian Mukendi Tshibola, Noah Nyabokongo, Patrick Wauters.

Le staff

Guillaume Joly (T1), José Mendes (T2).

Mélin

Transferts

Arrivées: Florent Fairon et Darell Van Binnebeek (Beauvechain), Bastien Koninckx (Walhain), Hicham Jamai (Incourt), David Vandenberg (nouvel affilié).

Départs: Thomas Despeghel (Walhain), Jérémy Fareneau (Mont-St-Guibert), Benjamin Hannon (Ronvau), Yves Varvennes (arrêt).

Le noyau

Gardiens: Adrien Draye, Kevin Tulpinckx, David Vandenberg.

Défenseurs: Sylvain Bernard, Quentin Vanderstichelen, Quentin Allard, Hector François, Renaud Pynebrouck, Darell Van Binnebeek, Mathieu Groenendyck, Benoit Tits.

Milieux: Sébastien Carlier, Florent Fairon, Joaquin Suarez, Benjamin Quintin, Terry Brieven, Maxime Allard, Adrien Luy, Hicham Jamai, Tarek Jamai, Bram Slootmakers.

Attaquants: Yannis Belguenani, Jérémy Salmon, Bastien Koninckx.

Le staff

Benoit Lamine (T1), Christophe Fauville (T2).

Beauvechain

Transferts

Arrivées: Maxime Streel (Aische), Aurélien Beaunom, Matthias Fabeck et Corentin Vanvolsum (Stéphanois), Marc Selemani et Noé Cobbaut (ROS Ottignies LLN), Adrien D’Heur (Orp-Noduwez), Christophe Crickx, Nico Vanbraband et Elliot Cobbaut (Sauvenière), Anthony Guerrini (Wavre-Limal), Maxence Lejeune (Braives), Sam Loicq et Téo Skinkel (RAS Jodoigne), Yassine Albahtouri (Grez-Doiceau), Andy Garcia Duro (Abssa).

Départs: Yannis Sacréas et Frédéric Hars (Wavre-Limal), Florent Pans (Chastre), Martin Voos (Mont-St-Guibert), Louis Quinet (RAS Jodoigne), Kevin Keulemans (Genappe B), Florent Fairon et Darell Van Binnebeek (Mélin), Julien Goergen (?), Elliott Willaert (?), Marvin Kaye (?), Tom Depreter (?), Jérôme Verviers (arrêt).

Le noyau

Gardiens: Maxime Streel, Corentin Vanvolsum, Romain Dujardin.

Défenseurs: Cédric Vanden Bossche, Amaury Lainé, François Hunet, Matthias Fabeck, Noé Cobbaut, Adrien D’Heur, Elliot Cobbaut, Mathieu Castermans.

Milieux: Nico Vanbraband, Adrien Gossia, Renaud Tossens, Andy Garcia Duro, Anthony Guerrini, Clément Tossens.

Attaquants: Ryan Champion, Nicolas Mathot, Christophe Crickx, Maxence Lejeune, Téo Skinkel, Aurélien Beaunom, Sam Loicq, Marc Selemani, Yassine Albahtouri.

Le staff

Jabran Albahtouri (T1), Christophe Crickx (T2).

Incourt

Transferts

Arrivées: Hassan Nur Mohamed (Bossière-Gembloux), Karim Rahoui (Wavre-Limal), Benjamin Piron (Bouffioulx), Victor Salif Paré (Monceau), Abass Sounna Garba (nouvel affilié).

Départs: Michaël Pierquin (Orp-Noduwez), Yannis Poufong (Ronvau), Hicham Jamaï, Mirhan Nicogossian et Kévin Broden (Huppaye).

Le noyau

Gardiens: Arthur Degroot, Karim Rahoui.

Défenseurs: Edoa Bounougou, Sébastien Hoedenaken, Bastian Desqueper, Jules Frenay, Nicolas Pierquin, Hassan Nur Mohamed, Benjamin Piron, Axel Spinnael, Loïc Vard, Victor Salif Paré.

Milieux: Clément Degroot, Abbas Sounna, Phil Bukuru, Damian Bielinski, Merlin Brasseur, Tyliann Van Den Berg, Lucas de Nève, Abass Sounna Garba.

Attaquants: Vincent Charlet, Baptiste Delroisse, Kevin Pierquin, Thomas Hoedenaken.

Le staff

Mehdi Sahnoun (T1), Gaëtan Degroot (gardiens).

Huppaye

Transferts

Arrivées: Justin Vanhoven (Hoegaarden), Bernard Shoan, Lucas Geno, Jimmy Toury et Allan Gramme (Perwez), Edmond Corthouts, Vincent Colson, Sacha Hagnoul, Benoit Lisman, Kévin Mbiye et Luc Yemp Bapes (Orp), Hicham Jamaï et Mirhan Nicogossian (Incourt), Antoine Aïfa (La Hulpe), Corentin Mélard (Jodoigne), Kévin Broden (Incourt), Sébastien Spinnoye (Zoutleeuw), Hugo Waerzeghers (Hannut).

Départs: Toute l’équipe du dernier championnat sauf Amory De Henau, Mathieu Dubois et Dimitri Vosté. Alexis Valk, Pierre Swiggers, Sébastien Dubois, Nicolas Lefèvre, Gauthier Godfriaux, Thomas Renson, Kylian Oger, Maxim Aubry et Romain Arickx, qui évoluaient dans l’équipe B, sont restés.

Le noyau

Gardiens: Justin Vanhoven, Lucas Geno.

Défenseurs: Nicolas Lefevre, Luc Yem Bapes, Pierre Swiggers, Kévin Broden, Dimitri Vosté, Sébastien Dubois, Hicham Jamaï, Shoan Bernard, Benoît Lisman, Maxim Aubry, Kylian Oger, Nicolas Deblonde, Valentin Debois, Hugo Waerzeghers.

Milieux: Sébastien Spinnoye, Alexis Valk, Jimmy Toury, Mirhan Nicogossian, Corentin Melard, Gauthier Godfriaux, Sacha Hagnoul, Thomas Renson, Louis Van De Laer, Romain Arickx, Vincent Colson.

Attaquants: Amory De Henau, Kévin Mbiye, Allan Gramme, Antoine Aïfa, Mathieu Dubois, Edmond Corthouts.

Le staff

Gaëtan Gramme (T1), Benjamin Danielswiez (T2).

Chastre B

Transferts

Arrivées: Sam Pelsmaekers (Wavre-Limal), Kevin Glineur (Huppaye), Nolan Rousseau (Sauvenière).

Départs: Benjamin Verstralen, Mathieu Van Eldom, Sofiane Bargha, Robin Williame et Yassin Rafik et Maxime Sibomana (arrêt), Cédric De Landsheer (Perwez ?).

Le noyau

Gardiens: Julien Lebrun, Maxime Huyse.

Défenseurs: Damien Deschamps, Quentin Vandeweyer, Mattéo Cappai, Jonathan Fadeur, Jérôme Dresse, Guillaume Ducamp, Florian Rodrigues De Ascensao.

Milieux: Guillaume Schurmans, Cyril Ruelle, Kevin Glineur, Sam Pelsmaekers, Valentin Cayphas, Théo Vandezande.

Attaquants: Florian Decastiau, Martin Ruelle, Diego Locht, Nolan Rousseau, Mattéo Lagnau, Medhi Drissi, Mathieu Maniet, Marius Martin.

Le staff

Jonathan Fadeur (T1).

Mont-Saint-André

Transferts

Arrivées: Angelo Lentini, Kevin Devaux, Jérôme Neuville et Christophe Trolin (SC Jodoigne), Mike Van’t Westende (Vilvorde), Grégory Degeneffe (Mont-Saint-Guibert), Zakaria El Machkour (Meise), Tristan Evrard (Perwez), Jérôme Borremans (Villers), Stéphane Klompkès (Huppaye), Miguel Bosmans (RAS Jodoigne), Ilias Ayi (Anderlecht-Milan), Anthony Gonzalez, Damien Destrée (Abssa), Kevin Thiry, Érick Chancel Mpetgang et Cedric Palmaerts (libres), Stavros Iliadis (reprise).

Le noyau

Gardiens: Christophe Trolin, Cedric Palmaerts.

Défenseurs: Jérémy Vanderhulst, Nicolas Schurmans, Boris Smets, Benjamin Dethinne, Érick Chancel Mpetgang, Jérôme Neuville, Mike Van’t Westende, Kevin Thiry, Damien Destrée.

Milieux: Olivier Liezen, Anthony Gonzalez, Angelo Lentini, Grégory Degeneffe, Zakaria El Machkour, Kevin Devaux, Stavros Iliadis, Michael Chu, Tristan Evrard.

Attaquants: Jérôme Guillaume, Jérôme Borremans, Stéphane Klompkès, Miguel Bosmans, Ilias Ayi.

Le staff

Stéphane Decock (T1), Angelo Lentini (T2).

Mont-Saint-Guibert

Transferts

Arrivées: Grégory Lefebvre (Wavre-Limal), Brieuc Goffaux, Thomas Delvaux, Arnaud Vanderoost et Zakaria Ohdour (Villers), Heraie Aramian et Théo Lambert (Rixensart), Samuel Remacle (Bossière Gembloux), Jérémy Fareneau (Mélin), Martin Voos (Beauvechain).

Départs: Julien Tabourdon (SC Jodoigne), Grégory Degeneffe (Mont-Saint-André), William De Lange, Mathieu Génicot (arrêt), Nicolas Dantinne (réserve), Stéphane Demiddeleer (?).

Le noyau

Gardiens: Arnaud Piras, Julien Richard.

Défenseurs: Antoine Deboeck, Diego Ribant, Méric Klein, Antoine Closset, Simon Denis, Gérald Huet, Mohamed Baitar, Martin Voos, Samuel Remacle, Théo Lambert, Maxime Decock.

Milieux: Thomas Verniest, Robin Bouchat, Benjamin Moreau, Sacha Contempré, Yoni Barragan, Arnaud Vanderoost, Grégory Lefebvre, Brieuc Goffaux, Thomas Delvaux, Eliott Detry, Patrick Cuypers, Philippe Tezza, Fabien Quintin, Heraie Aramian, William Still.

Attaquants: Mathieu Maniet, Maxime Torrekens, Alexandre Spreutels, Zakaria Ohdour, Jérémy Fareneau.

Le staff

Gaël Vanderbrugge (T1).

Jandrain

Transferts

Arrivées: Ludovic Pagnoul, Clément Mouteau, Julien Jaspart, Thibaut Lebon, Maxime Dethinne, Nicolas Reda, Maxime Lebon, Maxime Goossens, Antoine Catry, Adrien Somme, Robin Robert, Matthias Dupeuble, Nicolas Pierard, Kevin Heye, Jonathan Hartmann, Pierre-Antoine Noël et Brian Pierard (Huppaye), Thomas Fontaine et Nelson Vrins (Chastre), Téo Pierre (Meux), Amaury Vanhorebeek (libre).

Le noyau

Gardiens: Ludovic Pagnoul, Clément Mouteau.

Défenseurs: Julien Jaspart, Thibaut Lebon, Maxime Dethinne, Nicolas Reda, Maxime Lebon, Maxime Goossens, Antoine Catry.

Milieux: Adrien Somme, Robin Robert, Matthias Dupeuble, Amaury Vanhorebeek, Nicolas Pierard.

Attaquants: Kevin Heye, Jonathan Hartmann, Téo Pierre, Pierre-Antoine Noël, Thomas Fontaine, Brian Pierard, Nelson Vrins.

Le staff

Frédéric Pierre (T1), Ludovic Pagnoul (T2).

Bierges

Transferts

Arrivées: Sacha Cherpion, Corentin Deschodt, Léo Robba, Matin Zaid, Mamadou Diallo, Abdoulaye Diallo, Ibrahim Cissé (libres), Karim Rahioui (Wavre-Limal), Arnaud Foucart (Mont-St-Guibert), Lucas De Meersman (Racing White Woluwe), Michaël Peeters (Olympic Anderlecht), Yassin Rahmoski (La Buissière), Quentin Desmet (Mélin).

Départs: Cédric Oliosi (Walhain B), Olivier Lisen (Mont-St-André), Vincent Lucas, Bernard Van Der Meeren, Benjamin Cotteler, François Gillet, Giovanni Locicero, Guillaume Lambrecht, Logan Charlier, Raphaël d’Huart, Thomas Damoiseau (?), Aurema Green, Thomas Devigne (arrêt).

Le noyau

Gardiens: Nathan Laurent, Karim Rahioui.

Défenseurs: Corentin Michiels, Mederic Van Den Eynde, Thomas Colin, Brieuc Thery, Julien Joire, Léo Robba, Thomas Maxheleau, Lucas De Meersman, Mamadou Diallo.

Milieux: Lorenzo Agosti, Jérémie Vanbegin, Sacha Cherpion, Ludovic Monil, Fabio Azevedo, Michaël Peeters, Yassin Rahmaski, Matin Zaid, Abdoulaye Diallo.

Attaquants: Gilles Descamps, Jordan Huygen, Corentin Deschodt, Quentin Desmet, Ibrahim Cissé, Arnaud Foucart.

Le staff

David Billiet et Sébastien Goossens (T1).

Ronvau B

Transferts

Arrivées: Vladyslav Butyn et Sébastien Hermans (Grez-Doiceau), Yannis Poufong (Incourt), Nathan Stas (Perwez), Fabien Gaudoux (Grand-Leez), Clément Huens (Incourt), Benjamin Hannon (Mélin).

Le noyau

Gardiens: Audric Michaux, Italo Paixao Santana.

Défenseurs: Stephane Renier, Salvatore Mentesana, Fabien Gaudoux, Clément Huens, Benjamin Hannon, Sébastien Doget, Abdel Balmasoud, Sébastien Hermans.

Milieux: Romain Ladrière, Loïc Gillain, Loïc Gilson, Guillaume Lengelé, Nathan Michaux, Tom Robert, Ayrton D’Ans.

Attaquants: Maxime Poncelet, Nathan Stas, Rodrigue Fernández, Yannis Poufong, Vladyslav Butyn.

Le staff

Christophe Aubecq (T1).

SC Jodoigne

Transferts

Arrivées: Julien Tabourdon (Mont-Saint-Guibert), Simon Paris (Orp), Anthony Dreze (Mélin), Axel Monnet (Huppaye), Louis Dumont, Bastian Robert (Abssa), Kevin Mbiye (Jandrain).

Départs: Angelo Lentini, Kevin Devaux, Christophe Trollin et Jérôme Neuville (Mont-St-André), Jérôme Ginion (Sauvenière), Guillaume Dardenne et Romain Dardenne (Wasseiges).

Le noyau

Gardiens: Mikaël Brandt, Lionel Casquero, Bertrand Bauwin.

Défenseurs: Kévin Collin, Maxime joyeux, Bastien Degeest, Simon Paris, Anthony Dreze, Quentin Puttemans, Byron Calloens, Julien Tabourdon.

Milieux: Igor Closse, Fiorenzo Fortemps, Nicolas Henquet, Benjamin Rowet, Gilles Marko, Benjamin Kabongo.

Attaquants: Axel Monnet, Arthur Salenbien, Loup Marchal, Émilien Stordeur, Bastian Robert, Louis Dumont, Charles Degroot, Kevin Mbiye.

Le staff

Martin Dehut (T1), Benjamin Rowet (T2), Stéphane Malhaise (gardiens).