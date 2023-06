Waterloo B

Transferts

Arrivées: Hugo Van Pevenage (Waterloo Lion’s), Jordan Hazard (retour Lasne Ohain), Mohamed Ouahabi (La Rhodienne), Alexandre Laforge (PAC Buzet), Nidal Kozjlak (Haren), Allan De Roy (Moreda Uccle), Thomas Vansteenberghe et Nicolas Caulier (Linkebeek), Anthony Blondeel (Negenmanneke), Sonny Federico (Ressaix), Brian Tola (Union SG).

Départ: Logan Tondeur (Genappe B).

Le noyau

Gardiens: Sonny Federico, Jordan Hazard, Charles Perignon.

Défenseurs: Anthony Blondeel, Nicolas Caulier, Alexandre Laforge, Isaac Rukoza, Kevin Tondeur, Victor Demol, Alexandre Senterre, Allan De Roy.

Milieux: Jacques Haentjens, Hugo Van Pevenage, Gary Delhasse, Thomas Vansteenberghe, Nidal Kozjlak, Mathias Vermeersch, Brian Tola, Alex Pilder, Dylan Gandibleux.

Attaquants: Mohamed Ouahabi, Arthur Bailly, Yussef Hamdi, José Ngoyi.

Le staff

Pascal Leguillier (T1), José Ngoyi (T2).

Genappe B

Transferts

Arrivées: Arty Demeyer (AFC Braine-Waterloo), Tyler Mabanza et Jair Dziengue (La Rhodienne), Grégory Kalunga (Brussels City), Pol De Boitselier (Nivelles), Cyril Paci et Kingsley Couder (Snef), Kevin Keulemans (Beauvechain), Gabriel Guilmot et Louis Blondeau (Stéphanois), Jonas Kermis (Léo), Logan Tondeur (Waterloo B).

Départs: Logan Loquet, Émilien Verachtert, Laurent Smagghe, Lory Warnant et Amaury Rose (Nivelles), Dawson De Backer (Ophain B), Tomasino Rinaldi et Vincent Vandenhoek (Villers B), Geoffrey Hannon (?), Lionel Daver (Abssa), Nicolas Robeyns (arrêt).

Le noyau

Gardien: Arty Demeyer.

Défenseurs: Alan Akafomo, Louis Blondeau, Benjamin Carlin, Pol De Boitselier, Grégory Kalunga, Jonas Kermis, Cyril Paci, Amaury Pladys, Lucas Steenwerckx, Sacha Van Weyenbergh, Logan Tondeur.

Milieux: Jordan Baligant, Goran Couder, Adrien Coumans, Rémy De Clercq, Clément Dehont, Jair Dziengue, Sylvain Fournaux, Gabriel Guilmot, Kevin Keulemans, Noah Leveque, Antoine Lisbet, Alexandre Petre.

Attaquants: Kingsley Couder, Sylvain Henry, Tyler Mabanza, Louis Segers.

Le staff

Fabio Magnoni (T1) remplaçant Julien Darquenne en P1, le club n’a pas encore nommé de coach pour la P3.

Nivelles B

Transferts

Arrivées: Nicolas Bouquiaux (AFC Braine-Waterloo), Amine Hssinoui (Clabecq), Jonathan Maes, Basile Rousseaux, Nicolas Janssens, Amélien Rousseaux et Florian Serez (Ophain), Riyad Marsou Daimoussi (Anderlecht), ainsi que plusieurs joueurs issus de la réserve et des U19.

Départs: Benjamin Bodart, Nicolas Lambotte, Lucas Leclercq, Loïc Fiolle, Nicolas Wauters, Pierre-Alexandre Sautier (Villers B), Pol De Boitselier (Genappe), Kevin Waroquet, Yuri Toussaint, Cédric Collard, Jonathan Nsiku.

Le noyau

Gardiens: Florian Serez, Quentin Heraly (U19).

Défenseurs: Nicolas Bouquiaux, Nicolas Janssens, Amine Hssinoui, Amélien Rousseaux, Robin Jonet (retour), Louis Vannerom (U19), Victor Vanhagendoren (U19), Hélder Moreira (réserve).

Milieux: Basile Rousseaux, Anthony Yasuende (retour), Mathys Loquet (U19), Savio Greco (U19), Ismael Kajoua (U19), Benjamin Cranembrouck (réserve).

Attaquants: Riyad Marsou Daimoussi, Jonathan Maes, Rayan Geeraerts (réserve), Akram Sabouni (réserve).

Le staff

Dimitri Veny (T1).

Saintes B

Transferts

Arrivées: Nick Florue, Mateusz Kuzmiuk, Salvatore Butera, Fabrizio Amico, Maurizio Faienza, Julien Dugo, Kévin Chrispeels, Marco Falzone (ES Braine), Thomas Chrispeels et Mathieu Chrispeels (Waterloo B), Mohamed El Makroum et Bilal Amallou (Écaussines), Nathan Haelterman, Maxime Wallet et Logan Van Dooren (Biévène), Bilal Benkadi (Jeunesse Molenbeek).

Le noyau

Gardiens: Kévin Chrispeels, Marco Falzone.

Défenseurs: Noah Barbieux, Thomas Chrispeels, Julien Dugo, Mohamed El Makroum, Maurizio Faienza, Alexis Hayen, Maxime Wastiau.

Milieux: Bilal Amallou, Fabrizio Amico, Salvatore Butera, Mathieu Chrispeels, Massimo Giuliana, Nathan Haelterman, Zayd Saaidi, Logan Van Dooren, Tanguy Vanholder, Thibaut Walravens.

Attaquants: Bilal Benkadi, Nick Florue, Mateusz Kuzmiuk, Maxime Wallet.

Le staff

Kévin Benoit (T1), Nick Florue (T2).

Villers B

Transferts

Arrivées: Vincent Vandenhoek, Morgan Eeckhout et Tomassino Rinaldi (Genappe), Nicolas Lambotte, Axel Baketu Bompiti, Jamal Azaizaoui, Pierre-Alexandre Sautier, Luca Leclercq, Benjamin Bodart et Loïc Fiolle (Nivelles).

Départs: Michaël Userstam, Martin Rastelli, Romain Syoen, Bryan Delplace et William Godfroid (P2 Villers), Jérôme Borremans (Mont-St-André), Brieuc Goffaux, Thomas Delvaux et Arnaud Vanderoost (Mont-St-Guibert), Boris Ghislain, David Vromman, Lionel Piessens et Cédric Devigne (arrêt), Christophe Gillard (arrêt, intègre le CA jeunes et devient coordinateur P3).

Le noyau

Gardiens: Fabien Anderson, Thomas Mertens, Tom Naiken.

Défenseurs: Noa Albert, Tomassino Rinaldi, Louis Malherbe, Loïc Fiolle, Timmy Mertens, Benjamin Bodart, Édouard Cleiren, Mauricio Aranda.

Milieux: Jérôme Jordens, Vincent Vandenhoek, Romain Syoen, Morgan Eeckhout, Valérian Manneback, Luca Leclercq, Pierre-Alexandre Sautier.

Attaquants: Léo Folie, Jamal Azaizaoui, Quentin Evrard, Axel Baketu Bompiti, Mathieu Courtens, Nicolas Lambotte.

Le staff

Cédric Musette (T1).

Ophain B

Transferts

Arrivées: Dawson De Backer (Genappe), Arthur Longfils et Maxime Léonard (Nivelles), Buddy Peeters et Enio Brunin (RCS Brainois), Thomas Godeau et Anthony Pauwels (Abssa)

Départs: Giala Bourguignon (?), Dylan Vandaele (?).

Le noyau

Gardiens: Dawson De Backer, Victor Durieux.

Défenseurs: Antoine Derijck, Gil Danniau, Jonathan Notaert, Julien Ambert, Matteo Ervier, Sébastien Giltaire.

Milieux: Florian Costa, Jean-Jacques Debilde, Nicolas Peigneux, Noah Christians, Arthur Longfils.

Attaquants: Thomas Godeau, Allan Prior, Frédéric De Camps, Kilian Boulanger, Laszlo Verhele, Nathan Denisty, Noé Bruffaerts, Buddy Peeters, Enio Brunin, Maxime Léonard, Anthony Pauwels.

Le staff

Michaël Ervier et Patrick Longfils (T1).

Ittre

Transferts

Arrivées: Arnaud Ryckewaert (AFC Braine-Waterloo), Jérôme Mesmaker (Ronquières), Jérôme Dierick (RCS Brainois), Lucas Fernandez (retour), Sabri Wielemans (Tubize-Braine), Louis Baeyens (ES Braine).

Départs: Razvan Eremia (?), Marcos Marques (?), Florin Mate (?).

Le noyau

Gardiens: Nathan Ducochet, Anthony Devreux.

Défenseurs: Quentin Bernard, Martin Ruijs, Jonathan Fenton, Arnaud Ryckewaert, Benoit Ver Elst, Ludovic Denayer, Arthur Olivier.

Milieux: Thomas Chabeau, Maxime Jassogne, Rémi Wautier, Jérôme Mesmaker, Achille Ketels, François Orban, Romain Leclerc, Jérôme Dierick, Émile Geortay, Lucas Fernandez, Julien De Waele.

Attaquants: Alpha Diallo, Simon De Longueville, Axel Cloquette, Sabri Wielemans, Louis Baeyens, Thomas Olivier.

Le staff

Gaëtan Sempoux (T1), Jonathan De Cooman (T2), Michel Pierard (gardiens).

AFC Brainois

Transferts

Arrivées: Thomas Gerard, Xino Xaiti (AFC Braine-Waterloo), Matteo Vandeweyer (Stéphanois), Alexis Taverne (Nivelles), Louis Glaude (Snef), William Lumande (Waterloo), Bilal Taleb (ES Braine), Randy M Bariko (BX Brussels), Bruno Cardoso Mota (Ohain).

Le noyau

Gardien: Matteo Vandeweyer.

Défenseurs: Nicolas Wauters, Alexis Taverne, Thomas Gerard, Louis Glaude, Renaud Demol.

Milieux: Mahel Nkongolo, Robin Thomas, Hakim El Hachimi, Thiebaut Wauters, Kenny Rousseau, Sacha Beerens, Félix Gierling.

Attaquants: David Gaga, William Lumande, Bilal Taleb, Randy M Bariko, Bruno Cardoso, Xino Xaiti.

Le staff

Pascal Hoffman (T1).

Provinciale 3C

Incourt B

Le club est actuellement en phase d’élaboration de son noyau.

Ittre B

Le noyau

Gabriel Akator, Kévin Akator, Kévin Baeck, Julien Coune, Arnaud De Waele, Antoni Devreux, Yannick Dewez, Nathan Ducohet, Matthias Gorski, Vincent Gutty, Alex Hermans, Ugo Julien, Fabian Long, Sacha Najdoski, Sahil Nazari, Junior Rugambarara, Noah Schmitz

Le staff

Stéphane Coffinet (T1)

La Hulpe B

Le club est actuellement en phase d’élaboration de son noyau.

Nivelles

Transferts

Arrivées: Arnaud Van Wemmel, Kévin Charlier, Arnaud Courtain, Alexandre Nowak, Arnaud Lebrun et Valentin Frennet (Villers), Dylan Vandaele (Ophain), Amaury Rose, Logan Loquet, Lory Warnant, Laurent Smagghe et Émilien Verachtert (Genappe)

Départs: Maxime Buffin (ES Braine), Killian Michel, Percy Engulu, Rémy Pepe, José Solares, Christophe Ripet, Arthur Longfils, Seni Omari, Malyck Tatete, Maguette Diop, Louis Glaude, Amine Haddane, Abdoulaye Chérif, Rydley Fransisco, Fabio Di Vita, Brian Mwangala, Julien Wets, Julien Kouame, Noah Denuit et Maxime Léonard (?)

Le noyau

Gardiens: Arnaud Van Wemmel, Bryan Bodden.

Défenseurs: Kévin Charlier, Arnaud Courtain, Dylan Vandaele, Amaury Rose, Gaëtan Vandenberghe, Logan Loquet, Nathan Toussaint.

Milieux: Arnaud Lebrun, Laurent Smagghe, Alexandre Legat, Martin Vancaster, Cyril Deflandre, Lory Warnant, Jamal Azaizaoui.

Attaquants: Valentin Frennet, Alexandre Nowak, Louka Perez, Alan Marques, Jérémy Vennekamp, Maxime Hoogstoel, Thomas Henry, Émilien Verachtert.

Le staff

Gary Illegems (T1)

Ottignies

Le noyau

Gardiens: Tanguy Dresse, Corentin De Wael.

Défenseurs: Thibaud Bribant, Simon Duponcelle, Renzo Concepcion, Luca Collet, Hossam Ghani, Simon Hendrickx, Odrade Nkunzimana, Fabian Schoonbroodt.

Milieux: Guillaume Duquesne, Yassin Kaiouche, Daniel Kondratov, Thierry-David Nicolas, Martin Le Roi, Mel O’Sullivan, Florian Tremerie, Quine Steyaert, Ytse Steyaert.

Attaquants:. Boris Bouka, Jean De Dieu Ininahazwe

Le staff

Sébastien Eggerickx (T1), Laurent Gossiaux (TK), Pascal Vandermensbrugghe (PP)

Rixensart B

Transferts

Arrivées: Thomas Damoiseau (Bierges), William Berger (Limal), Diogo Ribeiro et Dylan Bâton (Stéphanois), Guillaume Reynders, Gabriel Da Silva.

Départs: Jason Mutombo, Yassine Boutzamat et Romain Defrenne (P2 Rixensart), Leander Siebern (étranger).

Le noyau

Gardiens: Florian Sacréas, Tom Van Rillaer.

Défenseurs: Thomas Damoiseau, Raphaël Moulart, Guillaume Derhe, Mattéo Lucci, Noah Scheirlinckx, William Berger.

Milieux: Diogo Ribeiro, Alexandre Claes, Cyril Delhaye, Quentin Gorjanc, Guillaume Reynders, Mattéo Kolb, Hadrien Delaporte, Dylan Bâton.

Attaquants: Baptiste Danckaert, Bruno Dequevy, Gabriel Da Silva, Antoine Lunardi, Hugo Van Rillaer, Grégory Rosier, Pierre Nicolas.

Le staff

Lorenzo Richiusa (T1)

Stéphanois B

Le noyau

Gardiens: Melvin Crassin, Émilien Huybrechts.

Défenseurs: Logan Degaille, Meschach Ndombe, Clément Delroisse, Juan Voet, Nicolas Delaby, Clément Chantraine, Michel Gourdange.

Milieux: Noah Benmimoum, Ndombe Schadrach, Mohamed Naili, Cayphas Moulard, Kelian Musubemukendi, Hadrien Vincart.

Attaquants: Dorian Basha, Wassim Kichouhi, Serge Konan, Diego Koloni.

Le staff

Cédric Vanton (T1)

Walhain B

Le noyau

Lucas Assy, Nathan Bergiers, Dorian Bergiers, Romain Dierickx, Martin Fanna, Théo Fanna, Esteban Frigolet, Ricardo Gomes Silva, Mathieu Jehaes, Tridon Likwema, Augustin Majiku, Nathan Mees, Jérôme Mullenmeyer, Gaëtan Pirotton, Grégoire Soyeurt, Charles Steeno, Sébastien Vanvarenberg, Mathieu Vanderhulst, Noah Vande Vyvre

Le staff

Stéphane Wille (T1)