Les Black Rickers de Braine-le-Château enfin à la maison !

Après des années à vagabonder loin de leur commune pour assouvir leur passion, les Black Rickers bénéficient enfin de leurs propres infrastructures dont le chantier vient de se terminer. "On nous appelait les gitans du baseball parce qu’on devait s’expatrier à Namur, à Louvain-la-Neuve et dans d’autres endroits pour pouvoir jouer. Depuis un an et demi, on a notre propre terrain et en janvier dernier, on y a débuté de gros travaux. C’est un vrai plus. On a donc voulu organiser une fête pour l’occasion", souligne David Laurent, le président.

Près de 500 personnes ont, dimanche dernier, poussé les portes de ce nouveau complexe, installé au cœur du village, rue Landuyt, et aujourd’hui rebaptisé à l’américaine: "Landuyt Park".

Un succès qui fait plaisir aux membres. "Le nouveau terrain a immanquablement attiré de nouveaux membres, poursuit David Laurent. On est passé de 80 à 120 personnes. On bénéficie aussi d’un grand chalet qu’on partage avec le patro où l’on a installé un bar. Un deuxième chalet est en construction, ce qui nous permettra de pouvoir y installer des vestiaires."

Pour fêter dignement ses nouvelles installations, le club a organisé plusieurs matchs d’exhibition qui ont eu leur petit succès.

En route pour 4 titres

Les nombreux spectateurs ont aussi assisté à la onzième victoire en autant de rencontres de championnat de l’équipe première du club qui évolue en Division 2 et qui est invaincue depuis… 35 matchs. "On a été champion en D3 la saison passée et là, on est bien parti pour l’être à nouveau et peut-être envisager une montée en Division 1, constate fièrement le président castello-brainois. On a aussi trois équipes qui sont actuellement en tête de leur championnat. On pourrait donc fêter quatre titres en fin de saison (NDLR: en octobre). On en a eu trois la saison dernière."

Pas mal pour un club qui compte 7 équipes dont 2 équipes exclusivement féminines et qui depuis 2007, impose donc petit à petit son nom dans le paysage sportif du baseball belge.