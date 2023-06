L’athlète du Triathlon Team de Rixensart, Martin Oldenhove, est double champion francophone

Il est arrivé sur place en dernière minute. "Heureusement, on nageait sans combinaison. J’ai ainsi gagné un peu de temps. J’ai eu le temps de déposer mon vélo juste avant de prendre le départ. Je tenais à participer à cette course que j’ai gagnée l’année dernière. Je m’alignais sans pression, cool, après les examens", indiquait-il.

Il a terminé la natation à la vingtième place avec trois minutes de retard sur le premier. "J’ai fait une excellente transition, en 26''. J’ai gagné quatre secondes sur tout le monde. J’ai roulé à fond à vélo, le plus fort possible dans les côtes, le plus aérodynamique possible en descente. On roulait sans drafting. Cela m’a permis de reprendre du temps sur tout le monde."

Il restait quelques concurrents devant lui au moment d’aborder la course à pied. "J’ai repris plusieurs adversaires. Maxime Dewez s’est montré le plus coriace. J’ai remis un peu de pression dans la dernière cote et je l’ai repris dans le dernier kilomètre."

Cette victoire à Bügtenbach était un de ses objectifs de la saison. Il avait chuté au championnat de Belgique le 28 mai dernier à Libramont. "J’avais perdu cinq minutes sur les premiers en natation. J’ai roulé à fond mais le drafting était autorisé. Les autres roulaient en peloton, j’étais seul derrière. Au kilomètre 35, j’ai chuté dans un virage. J’étais brûlé à la cuisse et au coude. Avec l’adrénaline, j’ai pu continuer. J’ai fait le troisième temps en U23 en course à pied et le huitième temps au total. J’ai terminé trentième au scratch. Je participais surtout pour découvrir la distance."

Au championnat de Belgique en août

Martin Oldenhove sera présent le week-end prochain au triathlon du Moulon de Boiron à Gedinnes sur distance olympique. "J’espère monter sur le podium. Je serai aussi présent au championnat de Belgique de course à pied sur 10 km le 5 août à Lokeren".