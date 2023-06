Joli succès pour le sixte féminin de Chastre

La section féminine de l’ASE Chastre a organisé avec brio son tournoi de sixte, dimanche dernier. "On l’avait déjà organisé avant le Covid, précise le président, Didier Gelders. La difficulté consistait à trouver une date après les examens scolaires et universitaires mais avant les vacances. L’idée était d’avoir trois poules de cinq équipes avant une phase finale. Chaque équipe alignant entre sept et dix joueuses, il y avait plus de cent filles présentes. Malheureusement, il y a eu un désistement de dernière minute alors qu’on avait refusé deux équipes la veille, mais cela fait partie des aléas d’un tournoi."