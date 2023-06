Olivier Mulaba: "Le championnat de R1 ne va pas diminuer de niveau, que du contraire !"

Dans le nid douillet de ce club familial (qui a pris la très sage et rationnelle décision de ne pas demander de licence pour évoluer en Top Division Women 1 la saison prochaine), la formation ottintoise a encore de beaux jours devant elle. Les équipes seniores dames alignées sont composées de nombreux éléments formés au club. Mix entre plusieurs générations, la R1 de Olivier Mulaba en est un vibrant exemple: "On continue et on vit cette transition avec"l’insertion"de nos jeunes. Des jeunes qui ont montré qu’elles avaient des qualités et les capacités de pouvoir suivre dans ce championnat. Elles vont continuer à grandir, c’est une année de plus au compteur pour des filles qui avaient 15 ans la saison passée et qui se retrouvent maintenant avec 16. Voilà pour nos plus jeunes, les autres ont entre 16 et 23 ans. C’est aussi une année supplémentaire pour mes cadres. La saison passée, je pense que notre état d’esprit a vraiment été l’une de nos forces. On est dans notre schéma d’apprentissage et de développement de nos jeunes qui profitent de l’encadrement des plus expérimentées."

Le Rebond a terminé premier de la phase classique du championnat et avait rapidement annoncé qu’il ne disputerait pas les play-off, en raison de l’absence de plusieurs joueuses. Le coach d’Ottignies estime que son équipe aura fort à faire: "La R1 va continuer à évoluer. Vous avez énormément d’équipes qui ont des jeunes mais qui continuent à prendre de l’expérience et du galon. Ce sera un championnat au moins aussi relevé que la saison dernière. L’équipe qui arrivera à avoir une certaine constance et une stabilité dans le championnat sera le favori."

Parmi celles-ci: "Huy tournait déjà fort bien. Le renfort de Lara Gaspar leur offre une belle fixation à l’intérieur, de l’expérience et une fille qui sait vraiment bien jouer au basket. Huy gardera son statut avec une année supplémentaire d’expérience en plus. Ciney, avec Jurgen Van Meerbeeck aux commandes, a gagné les play-off grâce à son expérience et au groupe qu’il a. Groupe désormais renforcé par Océane Ronveaux. Après, il y a aussi l’arrivée en R1 de Mons et de Natoye, des équipes contre lesquelles il faudra faire attention très clairement."