Le "montagnard" Daniel Cappiau l’emporte sur un… critérium

On le connaît pour ses bons résultats au Gran Fondo du Ventoux où il vient, au début du mois, une nouvelle fois de briller. Mais ce dimanche, Daniel a décidé de se lancer dans un tout autre type de compétition: un critérium. "C’est à l’opposé de ce que je fais généralement puisqu’ici, la distance est d’à peine une quarantaine de kilomètres et que la course est hyper nerveuse sur un petit parcours de 1,3 kilomètres. Cela roule donc très vite tout le temps et il n’y a absolument pas de zones de repos. D’autant qu’à Molenbeek, on a eu droit à un tracé avec un long faux plat suivi d’un petit peu de plat avant de redescendre. On a une moyenne de 41 km/h, ce qui est énorme pour ma catégorie de masters. Mais bon, même si cela étonne certains, à 58 ans, avec beaucoup d’entraînement, cela n’a rien d’impossible…"

Pourtant mal placé au départ, Daniel a été contraint de faire de gros efforts pour se replacer et ne pas laisser s’échapper les meilleurs. La suite ? "Rester bien positionné, attentif et réagir à chaque fois que cela tente de sortir. On a apprécié également le public qui était bien présent malgré la chaleur puisqu’il faisait 33 degrés… Bien entendu, il était positionné à l’ombre sauf pour l’arrivée afin d’assister à l’emballage final. Coup de chapeau aussi aux organisateurs qui ont mis les petits plats dans les grands pour proposer une réelle fête du vélo avec des épreuves tout au long de la journée pour toutes les catégories, depuis les plus jeunes jusqu’aux masters."

Une victoire qui fait plaisir au Brainois. "Cela faisait vraiment très longtemps que cela ne m’était plus arrivé. C’est le fruit de tout le travail préparatoire de mes objectifs et je récolte ainsi les bénéfices de ces épreuves en montagne disputées récemment."