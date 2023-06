Le HSC Tubize a bien clôturé sa saison lors du tournoi des 4 ballons

Pour expliquer ce constat mitigé, le président évoque "un début de saison qui nous a fait mal. Il fallait être prêts dans les temps et on ne l’était pas. Mais la Covid a changé les choses, les gens ont d’autres priorités, il y a les vacances, les étudiants,… Un tas de choses qui font que l’on s’est retrouvé prêts techniquement et physiquement trop tard. Une fois que ce fut le cas, on a déroulé mais le mal était fait."

Mais pas question de dramatiser la situation. Le HSC Tubize veut progresser dans la hiérarchie et s’est donné deux ans pour le faire. "Notre équipe première évolue en D1 LFH qui équivaut à la Nationale 3 et notre but est d’atteindre Nationale 2 dans les deux prochaines années. On a aussi une équipe de promotion qui est en réserve pour le moment, ce qui nous permet d’intégrer les jeunes. L’idéal serait de retrouver cette équipe dans un championnat réel, et si possible en D1 LFH quand l’équipe première sera en N2."

C’est une évidence: le club tubizien compte sur ses jeunes. "On fait un travail de fond avec eux et avec nos bénévoles et nos coaches qui sont vraiment extraordinaires par leur dévouement et on essaye de toucher les jeunes via les écoles, des initiations et des stages. Malheureusement, le handball ne rencontre pas le même succès que le foot ou le basket mais nous accueillons les jeunes dès l’âge de 3 ans pour de la psychomotricité puis nous avons toutes les catégories d’âge pour un nombre de membres qui tourne entre 125 et 135."

Des membres parmi lesquels on retrouve aussi les "The Wild Team", les pom pom girls du club, présentes lors de tous les matches à domicile.

Un tournoi convivial

Concernant le tournoi des 4 ballons organisé au hall des Sports de Tubize, il a réuni six équipes qui se sont toutes rencontrées dans quatre disciplines sportives: volley, basket, handball et mini-foot. "On peut parler d’un marathon sportif puisque les rencontres qui durent 12’ débutent à 9h pour se terminer à 20h avec juste une courte pause à midi, précise encore Fabrice D’Hulster. C’est gai car il y a des surprises dans les résultats et c’est la preuve qu’un joueur de basket sait jouer au volley et inversement."

On retiendra du tournoi son côté convivial et non conventionnel "et l’importance de ce côté festif après une longue saison."

Et que le président se rassure: ses joueurs de handball ne se dirigeront pas vers d’autres disciplines "car ce sont des fidèles. Au club et à leur sport."

Le classement du tournoi: 1. Télé-Tubize ; 2. BBC Brainois ; 3. Goldentiches ; 4. Les héros du parquet ; 5. Basket Champagne ; 6. Volley de Tubize.