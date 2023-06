R2A messieurs: Nivelles veut assurer son maintien au plus vite

Il a fallu du temps, de la patience et beaucoup de travail pour que toutes les planètes s’alignent afin que Nivelles puisse poursuivre l’aventure en régionale 2, dans la série A. Pour le prochain exercice, le comité a maintenu sa confiance au coach grec Teodoris Alexandridis. Le groupe sera managé par Michael Renard. Un groupe qui accueille Kinan Kassabeh en provenance de la P2 de l’Avenir Evere et salue le retour d’Adrien Kaminski après son aventure avec le R2 du BC Genappe Lothier. "Notre ligne de conduite et notre philosophie sont de toujours donner l’occasion à nos jeunes de s’aguerrir au plus haut niveau possible, explique Michael Renard, le manager de l’équipe. Le coach Teodoris Alexandridis disposera donc d’un noyau très élargi et travaillera en étroite collaboration avec le staff de la TDM2. L’ensemble du groupe reprendra le 24 juillet avec une semaine très intensive et des entraînements tous les jours. Ensuite, une semaine avant le début de la phase de poule en Coupe AWBB, on passera à 3 entraînements par semaine."