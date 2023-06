P2B: Promu, Clabecq veut se maintenant se stabiliser en P2

Et voilà Clabecq en P2. Une première depuis que le Sporting Clabecq est devenu Olympic Clabecq il y a douze ans. Mais si monter en P2 est une chose, s’y maintenir en est une autre, certainement plus compliquée. "On en est bien conscients mais on a conservé un noyau de qualité en y ajoutant de la qualité supplémentaire, assure le président. Et à en croire Benoît Tortolani, notre directeur sportif, l’équipe sera beaucoup plus forte que la saison dernière. Mais le principe du club est inchangé avec le fanion comme seule chose qui compte. Les gens passent mais le fanion reste et j’espère que les joueurs feront ce qu’il faut pour continuer à nous faire rêver."

Pour y arriver, le club a transféré douze nouveaux joueurs et mis en place un nouveau staff dirigé par Pietro Di Sciacca qui aura Benjamin Verrydt comme T2. "On a essayé de mettre en place une équipe équilibrée, précise Benoît Tortolani. La saison dernière, on a utilisé 28 joueurs pour atteindre notre objectif, ce qui est énorme. Le fait d’avoir dû attendre la dernière journée de championnat pour être champions n’a pas facilité les choses au niveau du recrutement mais nous avons déniché de l’expérience et de la jeunesse et cela peut faire un bon mixte. Il faudra maintenant former un groupe et tous tirer dans le même sens."

Au niveau des objectifs du club, se maintenir en P2 est plus qu’un souhait. "Nous sommes dans la cour des grands. À nous de montrer que nous méritons d’y être, enchaîne Rudy Vanden Berghe, le responsable communication du club. L’objectif est maintenant de nous stabiliser en P2 et le plus vite possible en jouant dans la colonne de gauche. L’équipe est mieux équilibrée, le noyau est composé de 23 joueurs et fera tout pour atteindre nos objectifs."

Reprise des entraînements le 23 juillet avec un test VMA et premier match amical le 30 juillet sur le synthétique de Tubize face à Saintes, Saintes qui sera aussi le premier adversaire des Clabecquois en championnat.

Bon à savoir

Les infrastructures

Un Clabecq nouveau va arriver. Si tout se passe comme espéré, l’Olympic Clabecq disposera en août 2025 de nouvelles infrastructures. Le club disposera alors de deux terrains, dont un synthétique, d’une nouvelle buvette et de quatre ou six vestiaires. "L’avant-projet est sur les rails (voir photo) et on doit maintenant finaliser les choses avec le bourgmestre, précise Giovanni Runco. Mais avec 200 jeunes, on commence à être un peu justes. Sans oublier que l’ancien site des forges accueillera bientôt entre 8 000 et 10 000 nouveaux habitants et des jeunes devraient encore nous rejoindre. Comme on commence à être saturés, ces nouvelles infrastructures feront du bien. Après, on sera tranquilles pour 30 ans"

Les transferts

Arrivées: Joris Danniau (Saintes), Matteo Di Sciacca (RAAL), Taylor Hakiki (Rebecq), Noah Rwaka (Rebecq), Berry Weteto (Ophain), Samy Beeckman (sans club), Giovanni Molinaro (Ophain), Aymeric Grymonpre (Rebecq), Charly Beeckman (Olympic Forest), Othman Khamouss (Saintes), Natanael François (Rebecq), Matthieu Canu (Ophain).

Départs: Angy Buttice, Valerio Decooman, Benoît Devuyst, Nordin Fares, Amaury Goosens, Amine Mohame Hssinoui, Brian Loureiro, Arielle Villagracia, Gravino Tortolani, Nicolas Ysebaert, Damien Delahaye, Michaël Vey, Dorian Pettino, Timothee Willems.

Le noyau

Gardiens: Joris Danniau, Matteo Di Sciacca.

Défenseurs: Bilal Boujada, Alexandre Lalous, Ludo Veyt, Medhi Faitah, Taylor Hakiki, Noah Rwaka, Berry Weteto, Samy Beeckman, Giovanni Molinaro.

Milieux: Arno Vanden Berghe, Robby Vanden Berghe, Karim Ibrahim Abdoul, Aymeric Grymonpre, Charly Beeckman, Othman Khamouss.

Attaquants: José Mota, Romain Vastesaeger, Adil Charite, Natanael François, Matthieu Canu.

Le staff

Pietro Di Sciacca (T1), Benjamin Verrydt (T2).