P1: Lasne Ohain est prêt pour jouer la montée

"Je voulais d’abord remercier tout le monde car on a été présent toute la saison, même si elle s’est clôturée avec un goût de trop et cette défaite au tour final contre Genappe. L’objectif sera de faire mieux que notre quatrième place et puisqu’on a raté la montée, on espère l’accrocher cette fois-ci. C’est pourquoi, certains joueurs cadres, des jeunes que l’on citait il y a 4-5 ans, vont devoir passer un cap. On le sait, il n’est jamais facile de sortir de cette P1 car il y a des paramètres (blessures, suspensions, etc.) qu’on ne maîtrise pas, mais je pense qu’on a vraiment les armes pour y arriver et on n’aura donc plus d’excuse."

Comme à son habitude, le club a misé sur la continuité puisqu’il n’y a que deux départs et un arrêt pour deux arrivées (Pilotte de La Hulpe et Engelbeen de Deux Acres, NDLR) et la montée de quelques éléments (Zimmerman, Tautrimas, Ratajczak et Hootelé) dans le noyau A. "On a ciblé ce dont on avait besoin, poursuit le T1. Il y a peu de transferts mais cette stabilité doit être notre force puisque nous aurons une longueur d’avance sur beaucoup d’équipes. Il faudra absolument prendre un bon départ car la régularité est la qualité première pour performer en P1. Et en ce qui concerne la Coupe du Brabant, je n’accepterai pas un deuxième faux bond et sans manquer de respect à nos futurs adversaires (à commencer par Mont-St-Guibert), on devra toujours être présent en septembre."

La reprise des entraînements aura lieu le lundi 24 juillet avec des matches amicaux contre Ganshoren (30 juillet), Walhain (6 août), les espoirs de l’Olympic (9 août), les U23 de l’Union SG (7 septembre) et un stage à Blégny du 24 au 27 août.