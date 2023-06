Transferts

Arrivées: Maxence Decroes (Grez), Maxime Paquet, Jean Detollenaere, Luka Stiens et Sami Bensedik (Rhodienne), Donatien Boreux (Villers), Rafael Gacio Cabrera, Nicolas Garcia Fernandez et Benjamin Kanyinda (Kosova), Mohamed Ali Boulerhcha (Stockel), Gaëtan Kermis (Uccle), Jonathan Deglas (Braine), Alexandre Simon (Saint-Michel), Brian Hazard (Abbsa), Nathan Louiselet (Union Saint-Gilloise), Noah Dequenne (Stéphanois), Théo Zanella (P3 Genappe)

Départs: Brice Brichart, Michaël Roulez et Mathias Sanchez Y Garcia (arrêt), Loïc Brichart et Kévin Hannon (Ophain), Loïc Van Landschoot (Monceau), Nicolas Dutrieux et David Queimadelas (Braine), Alessio Chyrchel (Jumet), Quentin Becker et Manuel Marques Tereso (Evelette-Jallet), Gabin Rosart (Waterloo), Michaël Jonckheere, Alexandre Fabry, Floben Haxhija et Igor Storms (?)

Le noyau

Gardiens: Amaury Malbrancke, Gaëtan Kermis, Nathan Louiselet

Défenseurs: Maxime Paquet, Luka Stiens, Rafael Gacio Cabrera, Mohamed Ali Boulerhcha, Jonathan Deglas, Brian Hazard, Théo Zanella, Thomas Van Ophalvens

Milieux: Jean Detollenaere, Donatien Boreux, Sami Bensedik, Nicolas Garcia Fernandez, Benjamin Kanyinda, Alexandre Simon, Julien Pete, Felipe Berdayes, Ignace Jacquet, Noah Dequenne

Attaquants: Maxence Decroes, Kévin Maistriaux, Laurent Van Der Goten

Le staff

Julien Darquenne (T1) + Fabio Magnoni (T1), Abdel El Frantroussi (T2) + Nicolas Olungu (T2), Romain Bourguignon (PP)

Grez-Doiceau

Transferts

Arrivées: Narek Aramian et Giorgio Giordanella (Rixensart), Yann Swalens (Waterloo), Yassine Khay et Oubaïd Belhadj (ASA Molenbeek), Tristan Moussebois (Stade Waremmien), Mehedi Lakibir, Rayane Boubnane et Nowa Odimba (Sporting Bruxelles), Jérémy De Meersman (Racing White Woluwe), Samuel Murhimanya (RAS Jodoigne), Dorian Dubois (Stéphanois), Loïc Lecaille (La Hulpe), Noah Dawant, Yoann Mutombo, Clovis Colard, Xavier Vanderbiest, Mattéo Del Piero, Matthijs Kisonde, Édouard De Walque et Hamza Bazarouji (P3 Grez)

Départs: Thomas Detry, Quentin Duhem, Maxime Duchene et Ludovic Gueuning (Walhain), Ethan Beersaerts (Aische), Yassine Gasmi (Kampenhout), Jean-François De Beule (Limal), Maxence Decroes (Genappe), Jérôme Pelizza, Jean-Nobel Nineza, Ethan Sheta et Mustafa Kocabas (Perwez), Emmanuel Bakala, Noah Carlier, Adil Chennou, Yanis Deneubourg, Ali Srihi, Arnaud Beaunom, Simon s’Jongers et Matteo Torres Valiente (?)

Le noyau

Gardiens: Yann Swalens, Édouard De Walque

Défenseurs: Younes Albahtouri, Noah Dawant, Samuel Murhimanya, Clovis Colard, Xavier Vanderbiest, Mattéo Del Piero, Kenrick De Loose, Dorian Dubois, Ugo Diaz

Milieux: Narek Aramian, Giorgio Giordanella, Rayane Boubnane, Jérémy De Meersman, Kamal Ben Hammou, Tarek El Hayani, Yoann Mutombo, Matthijs Kisonde, Hamza Bazarouji, Oubaïd Belhadj, Nowa Odimba

Attaquants: Yassine Khay, Tristan Moussebois, Mehedi Lakibir, Loïc Lecaille

Le staff

Pierpaolo Giunta (T1), Volkan Yilmaz (T2), Quentin s’Jongers (TK), Quentin Ramboux (PP)

Lasne-Ohain

Transferts

Arrivées: Hugo Pilotte (La Hulpe), Arno Engelbeen (Acren Lessines)

Départs: Franck David (Neufvilles), Dempsey Schlögel et Christophe Decoster (arrêt), Lens Lenoir (Rhodienne)

Le noyau

Gardiens: Valentin Pierret, Largo Dumelie, Pierre Zimmerman, Kévin Vrban

Défenseurs: Jonathan Stevens, Simon Duhot, Romain Goffette, Robin Demeur, Arnaud Theys, Alexandre Relecom, Pierre De Coene, David Dupont, Laurent Dans

Milieux: Valentin Laklia, Nicolas Charpentier, Arnaud Desnel, Nathan Goffart, Quentin Dierinckx, Maxime Bouhoulle, Grazys Tautrimas, Timéo Ratajczak, Ilu Hootelé, Fabio Demeur

Attaquants: Valérian Ceusters, Hugo Pilotte, Arno Engelbeen

Le staff

Christophe Collaerts (T1), Patrick De Herde (T2), Didier Postiaux (TK)

Tubize-Braine B

Le noyau

Amir Alaoui, Ali-Reda Adham, Nolan Bailly, Kévin Bationo, Théo Bokota, Fares Bouabid, Yanis Bourlard, Cédric Delaite, Abdellah Devos, Alessio Gaggini, Yvan Gohi, Louis Guilleaume, Louis Hanse, Josh Hatungimana, Ethan Hazard, Antony Misiti, Younes Souar, Livio Taroli, Marlon Vandekerkhove.

Le staff

Il n’a pas encore été déterminé.

Waterloo

Le club finalise ses transferts cette semaine et communiquera par la suite.