Le SC Jodoigne recevra Grez-Doiceau en Coupe de Belgique

De son côté, le FC Genappe recevra Saint-Michel pour un duel 100% P1, alors que le FC Walhain, fraîchement promu en P2, rendra visite à Saint-Josse (P1).

Clubs de D3, le RCS Brainois, Jodoigne et Perwez entreront en lice au second tour, une semaine plus tard, alors que Tubize-Braine et Rebecq, clubs de D2, entameront leur parcours en Coupe au troisième tour.

Le programme des six premiers tours