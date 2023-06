D2 ACFF: Léandro Zorbo débarque à Rebecq

De plus, c’est également sur son expérience et sa connaissance du monde professionnel que la direction de Rebecq a misé. Léandro Zorbo aura, a en croire la direction sportive du club, un rôle d’encadrant envers les plus jeunes du noyau.

C’est donc une nouvelle idylle que s’apprête à vivre le joueur, encore professionnel il y a quelques semaines, en rejoignant les rangs de Rebecq. "Je suis super content de rejoindre un club comme Rebecq. Mon récent passage du côté de Mons ne s’est pas déroulé comme prévu, et je dois me faire une raison, après 13 années en tant que professionnel, je dois passer au niveau amateur. Et Rebecq semble être le parfait port d’attache que pour vivre une première expérience à ce niveau. Que ce soit avec les Francs Borains ou l’Olympic, j’ai affronté Rebecq à plusieurs reprises et l’ambiance ainsi que le côté familial qui se dégagent de ce club ne m’ont jamais laissé insensible. Il y a plusieurs joueurs que je connaissais déjà, qui sont des amis, et après avoir rencontré la direction à plusieurs reprises, j’ai directement été convaincu par la dynamique qui règne dans le club. C’est un club qui joue pour l’amour du sport, avec à sa tête des gens vrais et sincères, ce qui est de plus en plus rare malheureusement dans le monde du foot, tant pro qu’amateur. Rebecq m’offre le cadre parfait pour continuer à faire le sport que j’aime, entouré d’amis, tout en me permettant de me réorienter professionnellement."