Une médaille d’or aux accents brainois

L’heure était donc à la fête du côté de Braine, dimanche soir, avec un président qui n’a pas raté une miette de cet Euro de basket-ball féminin. "C’est un résultat exceptionnel, confiait, ce lundi, Jacques Platieau. On écarte l’Italie, on écarte la Serbie, puis la France, puis l’Espagne, on ne peut dès lors pas dire que ce ne soit pas mérité. C’est vraiment exceptionnel ce qu’elles ont fait. J’éprouve beaucoup de fierté, d’autant que la moitié de l’équipe est passée par Braine. Les clubs aussi ont joué un rôle important pour en arriver là."

Une belle occasion pour les clubs belges de lancer un appel aux amateurs de basket-ball ou autres qui ont vibré avec les Belgian Cats sur cet Euro: "Tous les clubs ont un rôle formateur essentiel au succès de demain… Venez nous soutenir en passant de bien agréables moments en compétition belge ou européenne", pouvait-on lire ce lundi sur le facebook du club de Braine.

Un message que le président brainois adresse aussi aux fédérations et au pouvoir public. "Ce n’est pas évident pour les clubs belges de subsister. On n’est pas non plus aidé par la FIBA et on a vraiment besoin de visibilité. On doit surfer sur cet exploit qui permet de mettre la lumière sur le basket féminin. Essayons d’ultiliser cette locomotive pour améliorer la situation des clubs belges."

Le Rebond Ottignies s’est réuni pour la finale

Un sentiment de fierté que partage aussi le président de l’autre club phare féminin du Brabant wallon, le Rebond Ottignies. "Cette victoire est vraiment belle, lançait Sébastien Dufour qui a côtoyé de nombreuses joueuses en équipe nationale de jeunes lorsqu’il était assistant-coach en U18. C’est tout une génération qui a progressé et qui aujourd’hui arrive à l’apogée. C’est grandiose et cela semble irréel même. Joueuses, staff, fédération, ils ont tous travaillé tellement dur pour en arriver là. C’est une belle apothéose pour le projet des Cats, né avec cette volonté d’un jour décrocher l’or."

Dimanche soir, le club d’Ottignies s’était réuni pour l’occasion. "On avait installé un grand écran sur la terrasse de la cafétéria du club. On était une cinquantaine et on a vibré. C’était incroyable", raconte le président ottintois, également coach de l’équipe messieurs de Waterloo qui évoluera en TDM2 la saison prochaine.

Ce trophée aura-t-il un impact dans les clubs ? "Je ne pense pas, répond Sébastien Dufour. Mais tout est une question de médiatisation. Le basket est un sport super attractif et enrichissant. Ce qui vient de se produire est un formidable exemple pour les jeunes joueuses qui vont se rendre compte qu’elles peuvent arriver au haut niveau. Ce n’est pas inaccessible."