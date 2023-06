Rebecq

Transferts

Arrivées: Andrea Morias (Halle-Pepingen), Nicolas Grégoire (Aische), Vincent Rousseau (Aische), Jérémy Milokwa (Mons), Arnaud Mukota (Crossing Schaerbeek), Nibitan Coulibaly (RCS Brainois).

Départs: William Piret (RU Tubize-Braine), Constant Delsanne (RU Tubize-Braine), Moussa Traore (Jette), Valentin Kouame (Jette), Ricci Lufimbu (Crossing Schaerbeek), Maxime Vandermeulen (Mons), Arthur Clinckart (?), Anthony Bova (?), Mamadou Bagayoko (?), Gianni Cordaro (?)

Le noyau

Gardiens: Vincent Rousseau, Baptiste Vervondel

Défenseurs: Jérémy Milokwa, Andrei Camargo, Régis Demolie, Florian Devel, Nicolas Grégoire, Andrea Morias, Moise Shango.

Milieux: Jordan Henri, Kelly Mpumbulula, Johan Degreef, Arnaud Mukota, Valon Janssen, Lorenz Contino.

Attaquants: Thomas Depotbecker, Nibitan Coulibaly.

Le staff

Dimitri Leurquin (T1), Julien Gordillo (T2), Jean-Marc Thielemans (gardiens).

Tubize-Braine

Transferts

Arrivées: Dieudoné Lwangy (U.Namur), Constant Delsanne (Rebecq), William Piret (Rebecq), Tyron Crame (U.Namur), Axel Lauwrensens (Francs Borains), Nahym Sebaihi (Manage)

Départs: Aarab Naim (Saintes), Darryl Mukendi (Saint Symphorien), Amaury Patris (Binche), Keeliane Leite (Le Puy Foot – France), Lucas Van Gestel (Monceau), Yousri Afallah (Ganshoren), Jérémy Pierret (Ganshoren), Milos Javorina (?), Clinsor Ouahouo (?), Salah-Eddine Bendriss (?).

Le noyau

Gardiens: Thomas De Bie, Mavrick Debauque.

Défenseurs: Louis Delhaye, Constant Delsanne, Gilles Denayer, Noah Taroli.

Milieux: Shean Garlito, Axel Lauwrensens, Sami Lkoutbi, Maxime Migliore, William Piret, Serhat Tepe, Mano Van Onsem.

Attaquants: Tyron Crame, Ismaïl El Omari, Floriano Giusto, Dieudonné Lwangi, Nahym Sebaihi.

Le staff

Mohamed Bouhmidi (T1). Le reste du staff est encore à confirmer.

D3A ACFF

RCS Brainois

Transferts

Arrivées: Joshua Mondelice (Sporting Bruxelles), Francesco Latorre et Kellian Salawa (La Hulpe), David Queimadelas et Nicolas Dutrieux (Genappe), Thomas Tis (La Rhodienne), Luca Santinelli (Gosselies), Enzo Bellia (Tournai).

Départs: Alexandre Teirlinckx et Natan Schallon (Auderghem), Yoran Chalon et Sergio Aragon (Gosselies), Allan Kimbaloula (Belœil), Nibitan Coulibaly (Rebecq), Malory Roman (Courcelles), Jonathan Deglas (Genappe), Bruno Baras (Saintes), Ralph Samutondo (Ternat), Samuel Campitelli (Tamines), Christian Mwaso et Toguim Maré (Léo), Fabio Lo Giudice (?), Bryan Yoka (?), Ernest Kumba (arrêt).

Le noyau

Gardiens: Jérémy Hoffman, Romain Berghmans.

Défenseurs: Quentin Laurent, Matthieu Absil, Kellian Salawa, Luca Santinelli, Jan Lella, Nicolas Dutrieux.

Milieux: Benoit Ladrière, Bruno Willaert, Lou Wallaert, Francesco Latorre, David Queimadelas, Enzo Bellia, Gabriel Duga, Benjamin Merchier, Lenny Smeets, Mattéo Dettori.

Attaquants: Antonio Buscema, Mathias Derwa, Joshua Mondelice, Thomas Tis.

Le staff

Axel Smeets (T1), Térence Jaumin (T2), Gabriel Perone (gardiens).

RAS Jodoigne

Transferts

Arrivées: Jean De Neve De Roden (Kosova), Nicolas Lapierre, Charles Laruelle, Lucas Dichiara (Waremme), Mateo Zwikel, Sacha Bustin (FC Liège), Ismaël Boudar (Tamines), Laurent Dethier (Aische), Benjamin Halleux, Raida Chennou, Maël Plasman (U19 Jodoigne).

Départs: Giuseppe Argentino (Faimes), David Sylla (Flemalle), Samuel Vanroosebeke, Loris Lallemand, Jery Tihon, Tanguy Beaupain (Fize), Anthony Vanheukelom (Sprimont), Jeremy Mbolo (Hamme ?), Dylan Meelaerts (Orp), Grégory Reuter (Richelle), Moïse Sorianio (Herstal), Jordan Fotso (Jette), Andy Olemans (Landen), Yanis Akhal (France), Bad-Redine Azouzi (Auderghem), Alex Congosto (arrêt), Marc Mirabel, Altitio Canaris, Isaak Mokoka, Abdellouahed Etman (?).

Le noyau

Gardiens: Loïc Bronckart, Jean De Neve De Roden.

Défenseurs: Romain Puttemans, Nicolas Lapierre, Benjamin Halleux.

Milieux: Cyril Pohl, Granit Berisha, Ethan Gilles, Ismaël Boudar, Mateo Zwikel, Sacha Bustin, Charles Laruelle, Lucas Dichiara, Raida Chennou.

Attaquants: Tanguy Muntuabu, Loriano Mirabile, Olivier Cassange, Maël Plasman, Laurent Dethier.

Le staff

Steve Dessart (T1), Lorenzo Lucania (T2), Bruno de Oliveira Alves (gardiens), Benjamin Hosselet (préparateur physique).

RFC Perwez

Transferts

Arrivées: Timothy Mba (Binche), Georgios Kaminiaris (Mons), Ricardo Santana (Stade Everois), Sacha Avramovic (Auderghem), Eddy Shamavu, Ayrton Simon (Chastre), Mustapha Kocabas, Jérôme Pelizza, Fazli Kocabas, Ethan Sheta, Jean-Nobel Nineza, Ali Srihi (Grez-Doiceau), Duran Djugouova (Givry), Mano Pletinckx (Waterloo), Florian Rébéré, Gianluca Falzone, Hugo Sardo (Tertre), Mohamed Achraf Salime (Tamines).

Départs: Scott Siroux, Olivier Verdeyen, Thomas Leblois, Romain Gérard et Anthony Benazzi (Auderghem), Mirko Gajanovic (KCVV Elewijt), Timothy Salvi (Bierbeek), Yannick Van Malderghem (Liedekerke), Nicolas Vanderhaegen (Saintes), Jordy Hervera Rey (Pepingen), Yasser Chalal (?), James Fozin (?)

Le noyau

Gardiens:Romain Pletinckx, Ricardo Santana, Lucas Vanderluyden.

Défenseurs:Sacha Avramovic, Mike Brassart, Mustapha Kocabas, Jérôme Pelizza, Fazli Kocabas, Ethan Sheta, Eddy Shamavu, Duran Djugouova, Ernest Sanwo, Georgios Kaminiaris.

Milieux:Mathias Larotonda, Jean-Nobel Nineza, Mano Pletinckx, Adam Salles, Florian Rébéré, Mohamed Achraf Salime, Ali Srihi, Gauthier Lambert, Youness Dawdi.

Attaquants: Gianluca Falzone, Hugo Sardo, Simon Ayrton, Sidia Ndione, Timothy Mba.

Le staff

Jean-Claude Delmoitié (T1), Laurent Dricot (T2 et PP), Daniel Uytdenhoef (gardiens), Philippe Droeven (directeur technique), Enguerran Bouvier (kiné).