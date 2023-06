En D2 ACFF, la RU Tubize-Braine entamera son championnat à Binche et Rebecq le sien à Ganshoren. Lors de la seconde journée, Tubize accueillera l’Union B et Rebecq recevra Acren. Au niveau du derby, le match aller se disputera à Tubize le 29 octobre et le retour à Rebecq le 14 avril.

En D3 A ACFF, Perwez fêtera ses premiers pas en nationale à domicile face à Arquet puis s’offrira un premier petit derby à Aische le week-end suivant. La RAS Jodoigne et le RCS Brainois débuteront également dans leurs installations face à Manage et Couvin-Mariembourg. Jodoigne se déplacera ensuite à Arquet et Braine à Onhaye. Le premier derby du BW mettra aux prises Braine à Jodoigne le 15 octobre lors de la huitième journée de championnat. Jodoigne-Perwez se jouera un mois plus tard, le 12 novembre, et Braine-Perwez le 26 novembre.

