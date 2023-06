La moto trial a fait le show à Wavre

64 participants ont pris part à l’événement. "C’est un peu moins qu’espéré, mais nous avons été contraints de changer deux fois la date à cause de la concurrence avec la Coupe du monde."

On connaît la passion et l’investissement de la famille Mathy pour la moto trial. Mais pour le commun des mortels, cela reste parfois un peu abstrait. "C’est une discipline très difficile. En sport tout-terrain à moteur, c’est simplement la plus difficile. Un terrain de cross, n’importe quel motard sait y rouler, il ira juste un peu moins vite. En trial, n’importe qui ne sait pas grimper sur un bloc en béton de trois mètres de hauteur."

Et cette année, à Wavre, le terrain a été particulièrement travaillé pour proposer une manche novatrice par rapport aux dernières éditions. "On a amené des blocs de béton et on a aussi pas mal terrassé. Les zones étaient assez spectaculaires et en plus, nous avons eu beaucoup de chance avec le temps. Il y avait donc pas mal de choses intéressantes à voir pour les nombreux spectateurs."

Le retour des pilotes était d’ailleurs très bon. "Une bonne surprise pour les pilotes, souvent étonnés des nouvelles zones. Ce n’est pas toujours évident de baliser et préparer les zones au juste niveau. Ici, on est ravi de nos choix à l’heure du bilan."

Et puis, l’autre satisfaction du côté des Mathy est la prestation de la famille. "Maxime fait deuxième derrière un pilote professionnel intouchable, Nathan fait troisième et mon frère termine quatrième."

Et, cerise sur le gâteau, si généralement l’organisation est déficitaire, cette fois, il se pourrait que les organisateurs aient fait un léger bénéfice !