Sabine Vanderzwalmen et Guillaume Demeulemeester s'imposent au Challenge du BW

Avec 330 inscrits, la course fut, tant chez les messieurs que chez les dames, indécise jusque la fin. Côté messieurs, un duo composé de Dorian Moureau et Thibaut Derijdt a pris les devants avant de voir revenir Guillaume Demeulemeester, parti plus sagement. Ce dernier raconte. "C’est parti vraiment rapidement, j’ai préféré garder mon rythme pour ne pas exploser ensuite. Dans la première longue montée, j’ai pris un bon rythme pour revenir dessus. On est resté groupé jusqu’au 7e kilomètre où, à nouveau en montée, j’ai accéléré pour prendre une petite avance mais j’ai vraiment dû garder un haut rythme pour les empêcher de revenir. Les deux derniers kilomètres ont été courus à 20 km/h."

Reconverti en pistier l’été et crosseur l’hiver, on ne voit plus souvent Guillaume sur le BW.

"Ce n’est que ma seconde course du challenge cette année. La victoire me fait d’autant plus plaisir qu’il faut remonter à trois ou quatre ans pour retrouver la trace d’un succès. Je vais maintenant avoir quelques meetings et préparer un semi-marathon pour octobre."

Vanderzwalmen gagne chez les dames

Chez les dames, Sabine Vanderzwalmen s’est imposée. "C’est ma seconde victoire sur le BW après la corrida de la Chandeleur à Beauvechain. Il faisait très chaud et je dois dire que j’étais très contente d’arriver aux différents ravitaillements. Il me fallait à chaque fois de l’eau comme carburant pour pouvoir reprendre mon rythme. Avant le premier ravitaillement, Amandine (Ollinger) m’a d’ailleurs dépassée car je sentais que je manquais de jus et avais soif. Sur la fin, quand j’ai vu que j’étais devant à la fin de la montée, j’avais pleine confiance car en descente, je sais que je suis très rapide même si mes adversaires sont elles aussi redoutables."

Ce sont donc deux lauréats que l’on avait l’habitude de voir trôner sur les podiums ces dernières années qui se sont imposés ce samedi du côté de Gastuche. À noter qu’aucun incident lié à la météo n’a été à recenser durant l’épreuve.