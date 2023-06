GENAPPE: Thomas Leturcq, David Cranembroeck, Maxence Dupont, Nicolas Dupont, Cédric Bosse.

Battus 4-13 à l’aller, les visiteurs avaient à cœur de prendre leur revanche dimanche à Grimminge. Les visités, chez lesquels Sacha Van Daele et Glenn Lievens se montraient très efficaces au rectangle. tentaient de faire la différence. Ils n’y parvenaient pas en raison de la bonne réplique de Nicolas Dupont chez les visiteurs. Cédric Bosse éprouvait un peu plus de mal au fond. Genappe tenait jusque 5-5 en première période. "À 5-5, nos adversaires, supérieurs globalement au rectangle, ont pris l’initiative pour mener 7-5 au repos", signale Hector Tubiermont, responsable de l’équipe genapienne.

Le tournant à 8-9 et 0-30

Genappe est revenu dans le parcours. Les visiteurs ont repris l’initiative à 8-9. "Nous avons même mené 9-10 et 0-30. À ce moment, Maxence Dupont a manqué son intervention pour une chasse facile mi-rectangle alors que nous étions au trapèze. Nos adversaires en ont profité pour égaliser. À 10 partout. Thomas Leturcq, qui s’était jusque-là montré impérial au tamis, a manqué son passage au service. À lieu de 9-11, on se retrouvait à 11-10. Nous n’avions plus physiquement les armes pour réagir d’autant que David Craenembreock, généralement un moteur au niveau de dynamisme de l’équipe, était apparu un peu fatigué."

Genappe conserve quatre points d’avance sur Brussegem, vainqueur à Saint-Servais, qui occupe la première place descendante.