François Azzola dans le Top 8 aux Jeux européens

En seizième de finale, le duo belge a d’abord battu, mercredi, la deuxième parie hollandaise (6-1, 4-6, 7-5), sauvant deux balles de match dans une rencontre serrée et intensive. Jeudi, en huitième de finale, il a éliminé les Polonais Marcin Maszczyk et le double mètre Jerzy Janowicz (7-6 et 7-6) en près de deux heures. "Une rencontre très intense face aux chéris du public local et face au géant adverse. Dans le deuxième set, nous étions menés 2-5. Nous nous sommes battus comme des lions."