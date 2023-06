Deux basketteurs guibertins à l’EuroBasket en Slovénie pour encourager les Belgian Cats

Un coach qui a compté les supporters brabançons sur les doigts d’une seule main: "Hormis Pauline et moi, il y a Jean-Pierre Delchef le président bruxellois de l’AWBB qui préfère vivre les rencontres au sein du public plutôt que d’aller en VIP. On a sympathisé avec deux jeunes Montois sinon c’est plutôt néerlandophone et pensionné comme public. On était une bonne centaine face à la Serbie en quarts et puis d’autres supporters sont venus avec leurs propres moyens et on était 200 face à la France. Je pense qu’il faut surfer sur ce genre d’événement pour attirer dans le futur des jeunes supporters", expliquait le coach de la P1 du Speedy à quelques heures de la finale.

Un entraîneur guibertin bien vite rejoint à une terrasse slovène par Jean-Pierre Delchef qui promet de rester un an sur place ( "pour célébrer le titre dans chaque café de Ljubljana") en cas de victoire.

"La génération des Cats est en train d’écrire l’histoire"

Quel que soit le résultat de la finale, le couple de bientôt 36 et 28 ans ne regrette pas le déplacement: "Du basket de haut niveau avec des Belges, c’est rare. Perso, je suis fan de leur façon de jouer. C’est très collectif et très fort défensivement. Et puis cette génération est en train d’écrire l’histoire. Emma Meesseman a réalisé le premier triple double de l’histoire de l’EuroBasket."

À quelques heures de la finale, Alex Sempels donnait un léger avantage à la Belgique comme tout bon coach, il demeurait prudent avant l’entre-deux: "L’Espagne, c’est très solide défensivement et Torres s’est révélé en demi-finale. Et puis au niveau de la récupération, elles ont plus de rotations et ont eu plus d’heures pour se reposer que les Cats. On sent que dans les rangs belges, la fatigue commence à compter. Je pense que la Belgique est néanmoins plus complète."