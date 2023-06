D2 ACFF: Arnaud Mukota revient à Rebecq

Auteur d’une excellente saison au Crossing (26 titularisations pour 5 buts), Arnaud Mukota est heureux et fier de pouvoir retrouver un club dont il n’a pu porter les couleurs que quelques semaines, en raison du Covid et de l’arrêt prématuré de la compétition. "Je restais sur un goût de trop peu de mon passage du côté de Rebecq. Je n’avais pu faire que quelques matchs, et je gardais un excellent souvenir du club, et des gens qui gravitent autour. Je suis donc un peu revanchard par rapport à la situation d’il y a deux ans, mais aussi ambitieux. Je sais que Rebecq est toujours raisonnable dans l’annonce de ces objectifs, mais qu’il y a une telle culture de la gagne dans ce club, que finalement on peut rapidement bien progresser et battre n’importe quelle équipe. J’ai hâte de débuter la saison. Je reste, d’un point de vue personnel, sur deux très bonnes saisons, que ce soit à Binche ou au Crossing, et je souhaite vraiment pouvoir faire perdurer cette dynamique personnelle, tout en la mettant au profit de l’équipe."