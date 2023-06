Une évolution saine et réfléchie au BC Ramillies

Chez les Seniors, la P3 Hommes a désormais un coach avec Étienne Jonckers. "On a des transferts, pas des noms ronflants mais on a bon espoir d’être plus efficaces que lors de la saison 2022-23", explique Maxime, également joueur en plus de ses attributions présidentielles. Inscrit dans la même catégorie chez les garçons, Ramillies a dû annuler son projet d’une équipe U16 Filles. "Les cinq jeunes iront s’entraîner avec la nouvelle équipe de P3 Dames. On crée une synergie pour que les dames aient la possibilité d’évoluer dans de bonnes conditions. L’effectif sera constitué par des filles qui avaient un moment arrêté et reprennent. On compte sur l’effet Cats pour l’étoffer."

Outre la formation, le club de l’est de la province se soucie prioritairement de son équilibre financier. Le jeune dirigeant en fait presque une affaire personnelle: "Je suis expert dans le domaine de la finance et mon épouse travaille pour un huissier de justice. On fait très attention car les coûts augmentent au niveau fédération et il faut compter sur 5 000 € pour la location annuelle de la salle. L’équilibre budgétaire reste difficile."

Le RBC passera la barre des 100 affiliés, ce qui crédibilise le projet en place, comme la présence samedi dernier de Bjorn Claes, secrétaire du CP Brabant et Jean-Pierre Delchef, président de l’AWBB.

Maxime Bouchat ne veut pas brûler les étapes mais est heureux de l’évolution ramilloise. "On a envie de voir fleurir des panneaux de basket dans la commune et on a l’ambition de devenir un club formateur. On a perdu quatre enfants mais on en a accueilli une dizaine d’autres. La majorité reste attirée par le basket. Cela nous conforte dans l’idée qu’on fait bien les choses."

Des stages avec l’ASBL Spartiate Elite Basketball sont prévus en août et à la Toussaint. Maxime Bouchat nourrit un autre projet ambitieux: "En janvier 2024, on aimerait organiser un stage Christmas Basket et faire venir des coaches et des joueurs professionnels. Cela amènerait de la visibilité et cela ferait un bon stage pour nos jeunes."