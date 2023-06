Promotion: Michaël Gelders a opté pour la stabilité à Nil-Saint-Vincent

Gaëtan Lecocq vient le relancer en 2019 pour qu’il rejoigne la régionale 2 de Nil-Saint-Vincent. "Les trois saisons suivantes, de 2020 à 2022, j’ai assuré des dépannages. J’ai joué quand il le fallait pour compléter les équipes, de la régionale 3 à la promotion."

Il a opté pour la stabilité cette saison qu’il passe avec la promotion de Nil-Saint-Vincent. "L’équipe était construite avec Thierry Lecocq et Michaël Denis. Mais, suite au changement de série, elle a été chamboulée. Samuel Dhondt nous a ensuite rejoints."

Suite à la blessure de Benoît Marchal en début de saison, Michaël Gelders évolue maintenant au petit-milieu où il se tire très bien d’affaire. "L’objectif était de terminer à la troisième position."

Trois défaites évitables

Nil-Saint-Vincent n’a subi que trois défaites cette saison: contre Montignies-lez-Lens le leader après avoir mené 10-7, à Tangissart où les Nilois sont passés à côté de leur sujet et dimanche dernier contre Baasrode (12-13), rencontre que les Nilois ont mené 7-3. "Il aurait été tout à fait possible d’éviter ces trois défaites si nous avions fait preuve de plus de régularité. Nous accusons toujours une période creuse dans chaque rencontre. C’est la différence avec Montignies-lez-Lens qui prend souvent trois points", souligne Michaël Gelders.

Se maintenir en deuxième position

Nil-Saint-Vincent est deuxième. "Nous faisons une belle saison mais honnêtement, nous pourrions mieux jouer. Maintenant que nous sommes deuxièmes, nous allons tenter de nous maintenir à cette place."

Pour y parvenir, Nil-Saint-Vincent visera la victoire dimanche (16 h) face à Hoves. "Nous allons jouer avec l’équipe que nous avons alignée contre Baasrode, avec Medhi Gerrouche. Nous ne savons pas si nous pourrons compter sur Jonathan Simon. S’il nous rejoint, ce sera comme sixième."