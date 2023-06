Lionel Taminiaux veut se montrer au National

Comment Lionel Taminiaux va-t-il aborder ce championnat ? "Il y aura une première partie sélective avec trois fois le Kemmel, mais aussi le Rodeberg et d’autres monts de la région, avant une dernière partie de course bien plus roulante. La course ne se jouera pas forcément au début, même si cela peut créer des scénarios."

À la sortie du Dauphiné, très sélectif cette saison, Lionel a eu l’occasion de faire une grande course avec un très bon niveau. "Il y a eu une seule occasion pour les sprinters mais hélas, mon équipier qui m’emmenait a chuté, ce qui a perturbé le final. J’ai pas mal souffert lors des deux grosses étapes en montagne, je pense que cela va m’apporter beaucoup pour la suite."

Pour ce National, la forme est là. "Comme chaque année en fait, ce n’est pas un pic mais je suis juste bien ! Au sein de l’équipe Alpecin, la tactique est assez simple quand on a un homme comme Jasper Philipsen qui est le plus rapide du noyau. Tout peut se passer dans un championnat. Il est fort probable que nous mettions un homme dans les échappées, si possible un gars qui va vite au sprint, pour éviter de devoir tous rouler dans le final. Mais nous n’en avons pas encore parlé au sein du noyau. Ce choix serait en tout cas intéressant."

Pas de reconnaissance pour Lionel Taminiaux pour ce tracé… "Non, on passe sur de nombreuses courses dans cette région, donc on connaît les difficultés. On a un de nos coureurs qui habitent de ce côté donc si on a besoin de tuyaux, il les donnera."

Reste que le championnat de Belgique pour professionnel est souvent particulier. "Il y a trois grosses équipes avec Soudal, Lotto et Alpecin, sans oublier des formations en nombre comme Bingoal ou Vlaanderen, mais aussi Tarteletto qui a quelques gars rapides. Les scénarios peuvent parfois être compliqués. Et puis, il s’agit d’une course de 230 kilomètres, ce n’est pas une distance que l’on fait tous les jours."

Et la suite de la saison 2023, sachant que Lionel est en fin de contrat… "Vu le Tour de France, il n’y a que peu de courses. Le Tour de Wallonie devrait tomber avec le stage en altitude pour préparer la Vuelta. C’est une période où je dois me montrer pour le moment, le championnat est donc une bonne occasion…"