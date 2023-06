Les 4 ballons à Tubize: 60 rencontres ce samedi

Parmi les participants, on recense deux formations de basket (BBC Brainois et Basket Champagne), deux équipes de handball (Télé-Tubizes et les Héros du parquet), une équipe de volley tubizienne et une de foot en salle (les Goldentiches). "Malheureusement, l’équipe allemande de Kantal, jumelée avec Tubize, ne pourra pas être de la partie cette année. Tout comme on espérait organiser pour la première fois un tournoi de jeunes le matin, mais le fait que l’année scolaire se termine plus tard nous avait échappé. Cette activité est donc en attente, mais comme on a déjà essuyé beaucoup de refus, car pas mal d’enfants sont encore en examens, on se dirige vers un non-tournoi en ce qui les concerne."

Pour en revenir au tournoi majeur, la journée débutera à 9h par les tournois de basket et de volley. Le handball prendra le relais en début d’après-midi et le mini-foot clôturera les festivités. "Les matches auront lieu non-stop avec une fin logiquement prévue entre 20h et 20 h 30."

Ces rencontres sportives se disputeront en toute convivialité, ce qui en fait un événement incontournable pour les participants et les spectateurs avec, notamment, des animations pour les enfants. "Tout autour, il y aura aussi des activités gourmandes, un bar à cocktails et une ambiance musicale."

Adresse: hall omnisports, allée des Sports, à Tubize.