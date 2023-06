Le retour de Gastuche au Challenge du BW

On n’en sera pas là ce samedi, même si les organisateurs espèrent atteindre les mêmes chiffres que lors des deux dernières manches en cette période un peu plus compliquée pour attirer du monde. En 2021, un nouveau tracé avait été testé, il avait fait l’unanimité.

Le jogging des Blancs Gilets ressemblera très fort à cette édition 2021 même si, au final, les organisateurs ont décidé de le raccourcir en trouvant un compromis en raison du retour de la chaleur. Il sera donc question de 10,3 km pour 150 mètres de dénivelé, avec quatre ravitaillements au total pour la grande distance. Le petit parcours fera quant à lui 5,6 km. Un tracé plus roulant, qui fera encore la part belle à de belles vues du côté de Doiceau et du Bercuit, avant de revenir par les hauteurs de Gastuche et, particularité, un final en descente durant deux kilomètres pour rejoindre les installations.

Le départ est fixé à 15 h, depuis le local des Blancs Gilets (ancien terrain de foot).