Le Brainois Adrien Deharre, proche du Top 10 en Autriche lors de l'Europe Triathlon Cup de Kitzbüel

À vélo, il y avait une bosse peu après le départ, à franchir deux fois. "Je suis resté dans le deuxième groupe fort d’une trentaine de coureurs à vélo. On voyait les premiers dont l’avance était d’une dizaine de secondes. Nous avons fini par les rattraper. J’avoue que je suis resté caché dans le groupe, je n’avais pas envie de brûler mes cartouches."

Adrien Deharre n’a pas réalisé une bonne transition. "J’ai eu du mal à mettre mes chaussures. Je suis parti en course à pied à mon rythme, pas trop vite. J’ai remonté quelques adversaires. Je me suis retrouvé en douzième position mais en fin de course, je n’avais plus beaucoup de jus. Un concurrent m’a dépassé", indique le triathlète.

Il était comptabilisé à la douzième place à l’issue de la course. "Le douzième avait perdu sa puce. Son passage sur la ligne n’avait pas été pris en compte. Il y a toujours un chronométrage manuel parallèlement au chronométrage électronique. Mon adversaire a été logiquement repositionné en douzième place. Je suis satisfait d’être treizième, à 45 secondes du premier."

Qualification pour le mondial relais à Holten

C’est encourageant pour le futur. "Je me dis qu’avec une meilleure transition et en lâchant les chevaux en début de course à pied, quitte à prendre un peu plus de risque physiquement, j’aurais pu terminer dans le Top 10."

Ce sera l’objectif de la prochaine course. "Elle se déroulera à Holten, aux Pays-Bas le 1er juillet. Je viserai la première place belge des moins de 23 ans. Cela me qualifierait pour les championnats du monde de relais des moins de 23 ans."