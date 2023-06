D3A ACFF: Le RFC Perwez de retour sur terre "après avoir vécu dans le grandiose"

Le président parle d’une "saison de transition" mais elle est importante pour un club qui va vivre des débuts historiques en D3 ACFF. "Avec le recul, sortir rapidement de cette P1 était une bonne chose car à part Grez, Genappe et Ohain qui amenaient un peu de spectateurs, le reste était catastrophique, un véritable mouroir. Ici, en D3, on se retrouve avec sept clubs namurois, nos voisins de Jodoigne, Braine et le Crossing, et on aura de chouettes petits derbys, ce qui était important."

Un recrutement intelligent

Nouvelle série, nouveau staff avec les arrivées de Jean-Claude Delmoitié et Laurent Dricot comme T1 et T2, mais surtout nouvelle équipe puisque s’ils sont neuf à avoir prolongé alors que dix-huit nouveaux joueurs arrivent. "On a transféré des éléments clés et d’expérience dans les lignes charnière de l’équipe en y ajoutant pas mal de jeunesse, des gars du coin. Je pense que Perwez a recruté intelligemment. Avec tout ce qui s’est passé ces derniers temps, il fallait du renouveau et travailler de façon beaucoup plus posée."

Mais en gardant certaines ambitions car avec un tel effectif et des transferts bien ciblés, il est évident que Perwez fera encore parler de lui en D3. "On visera la colonne de gauche, sans être prétentieux. L’idée est de passer une bonne saison, trouver rapidement ses marques et se rassurer le plus vite possible."

Dans le même temps, le club va tenter de combler le trou entre sa D3 et la P3 "qui est trop important. Notre P3 peut déjà être une belle surprise cette saison mais on tablera surtout sur elle la saison prochaine."

Il y a aussi le retour d’une équipe féminine, "ce qui était important après l’échec des dernières saisons et une descente de D2 en P3 qui fut catastrophique pour le club."

Quant aux équipes d’âge, "On a la chance d’avoir nos U14 qui ont remporté la coupe et le titre et qui seront en U15 provinciaux la saison prochaine avec toujours des U14 derrière. Si on pouvait avoir des U17, U18 et U19 dans trois ans, cela nous éviterait de devoir faire de trop nombreux transferts."

Ce qu’en pensent Fazli Kocanas et Gianluc Falzone

Fazli Kocabas n’est pas un visage inconnu en BW. Il rejoint Perwez, "un club familial, que je connaissais, et qui me fait penser à Grez où je jouais il y a deux ans."

Cette saison, il s’est investi dans l’arbitrage mais du côté néerlandophone. "En Wallonie, l’investissement n’était malheureusement pas dans les deux sens et j’y ai perdu beaucoup de temps. C’était mieux en Flandre où j’ai sifflé jusqu’en P1 mais je mets l’arbitrage entre parenthèses et sans regrets."

À Perwez, "je compte apporter mon expérience mais si je connais les séries en dessous et au-dessus de la D3, je vais découvrir celle-ci."

Autre nouveau visage: Gianluca Falzone qui arrive de Tertre après avoir joué à Rebecq, la RAAL et aux Francs Borains. "J’espère apporter mon expérience de la D2 et D3 afin de faire progresser les jeunes qui nous entourent. J’ai suivi Perwez ces dernières saisons, sportivement l’équipe est de qualité, je connais le staff et à 32 ans, pourquoi ne pas écrire une dernière belle page en BW."

Du côté de la P3

Sortir des jeunes avec des vues sur le tour final

S’il y a pas mal de nouveautés au niveau de la D3, ce n’est pas mal non plus en P3, en commençant par l’arrivée de Guillaume Joly comme nouvel entraîneur. "J’entraînais les U19 à Grand-Leez. Comme j’avais fait le tour de la question là-bas et qu’il n’y avait pas de possibilité en équipe première, j’ai répondu positivement à la proposition de Perwez qui m’a présenté un beau projet."

Le garçon a joué à Walhain "mais cela fait maintenant quinze ans que je suis dans le Namurois. Je ne connais pas du tout la série mais mon T2 José Mendes oui et on devrait y trouver notre place."

Six joueurs de l’ancien noyau sont restés et l’heure était, ici aussi, à la reconstruction. "Je pense qu’on aura une belle équipe. Le groupe est jeune mais il y aura aussi des joueurs d’expérience et l’objectif est de faire monter deux ou trois jeunes de notre P3 en D3 en fin de saison."

En ce qui concerne le championnat, "j’aimerais bien participer au tour final en fin de saison. C’est possible si la sauce prend bien."