Simon Laviolette neuvième à la Comen Cup

La Comen Cup se déroulait du 16 au 18 juin dernier à Larissa, en Grèce. Pour y participer, il fallait réaliser les minima, sachant que seulement deux nageurs d’un même pays peuvent participer à la même course. La compétition était ouverte aux garçons de 15 et 16 ans, ainsi qu’aux filles de 13 et 14 ans.