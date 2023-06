Gérard De Vuijst, une passion pour le foot qui dure depuis 60 ans

En quelques mots, Clément Moors nous évoque "quelqu’un qui a toujours compté pour moi."

Limal, où tout a commencé

Gérard De Vuijst a 10 ans quand il enfile sa première paire de godasses à crampons. Il est alors affilé à Limal mais comme le club n’alignait pas d’équipes de jeunes, c’est au Racing de Bruxelles qu’il fait ses débuts. "J’ai été transféré contre trois joueurs du Racing de Bruxelles pour l’équipe première de Limal."

À seize ans et demi, il est de retour en BW et arrive à Wavre sport pour y jouer en équipe première, en D3. "C’était en 65-66."

Il se retrouve ensuite à Gembloux puis à Namur et à Orp avant de revenir à Limal pour y terminer sa carrière de joueur. "J’étais un n° 10 et j’ai arrêté de jouer à 43 ans."

Il fait partie du comité de Limal puis il répond aux appels du pied de Walhain "où j’ai vécu mes plus belles années", et de Wavre avant un retour à Walhain puis une fin de cycle à Grez-Doiceau, toujours comme directeur sportif avec quelques petits intérims comme entraîneur.

Aujourd’hui, il a décidé de tourner la page et de prendre – au moins – une année sabbatique. L’esprit serein. "Le football a toujours été ma passion et je ne regrette rien. Cela fait 60 ans que je suis dans le football et je prends un peu de recul. Maintenant, si un bon projet venait à se présenter, j’y réfléchirai."

Et si c’était à Wavre-Limal, là où tout a commencé ? "En tout cas, pas dans les conditions actuelles."

Le message est clair. Gérard n’a pas fermé la porte mais s’il replonge, ce ne sera pas n’importe où. En attendant, "un week-end sans foot n’est pas jouable et ma femme ne me verra pas plus le week-end que précédemment."

Voilà qui est dit. Le Limalois restera quoi qu’il arrive un assidu de sport. "Je suis un fervent supporter de foot, à la télé aussi, mais du sport en général. J’étais d’ailleurs présent à Ottignies pour la balle pelote lorsque le club possédait sa grande équipe, l’époque de Demuylder. Par contre, j’aime moins le sport automobile alors qu’au Tour de France, je ne regarde que les arrivées car les étapes sont trop longues."

Maintenant que la saison de foot est terminée, et qu’il n’a plus d’engagement dans un club, il peut souffler un peu. "Mais à la reprise, j’irai à Meux et à Limal voir les débuts de Clément et Sam comme entraîneurs."

On ne le changera pas…

De Limal au RFC Grez-Doiceau, la belle histoire

Limal

Limal restera toujours son club référence. "J’étais encore à Limal quand on a décidé de mettre tous les joueurs sur un pied d’égalité. Il n’y en avait pas un qui était payé plus qu’un autre. Cela a bougé mais il y a toujours eu à Limal une bonne école de jeunes derrière et on a toujours eu de bons entraîneurs. Je pense à des Noël Lazard, Michel Quintin, Jean-Paul Ballieux, des gens qui connaissaient le foot. On a travaillé avec des jeunes et c’était la bonne optique. Aujourd’hui, le club a été forcé de reprendre une situation qui n’était pas idéale et se retrouve dans des installations indignes. Le Limal de l’époque est incomparable avec le Limal d’aujourd’hui car tout a changé. Il y a juste en équipe première où même si ce n’est plus la même chose, il y a encore des clubmen."

Walhain

La belle époque, "mes meilleures années avec l’apport du président Francis Sprimont. Je suis arrivé quand Étienne Delangre a été remercié. Au départ, j’étais présent comme sélectionneur et René Hidalgo se chargeait du terrain puis quand mon fils Grégory est arrivé, René s’est occupé de tout. Quelle équipe on avait ! Avec les Lambrechts, Vangest, Degreef,… on possédait une solide bande de copains et surtout de nombreux joueurs de la région. Walhain avait alors ce côté régional que j’avais connu à Limal avant ça. Je suis resté six saisons à Walhain, avec à trois reprises une participation au tour final pour monter en D2, en sachant très bien que cela ne pourrait pas se faire pour des questions d’infrastructures et de budgets. Après Walhain, je suis parti pour Wavre avant de revenir à Walhain une saison avec Sergio Palavicino et huit à neuf joueurs de Wavre, quand Thierry Blindenbergh a été remercié. Frédéric Davister en était le président et c’était juste avant que le club ne soit revenu à la famille Denayer."

Wavre

C’est à la demande d’Yves-Étienne Massart que Gérard De Vuijst est arrivé à Wavre. "J’y ai connu Alain Balis qui a été remplacé par Sergio Palavicino qui entraînait alors les U19. Éric Warnier était aussi là et on a connu la montée de P1 en D3."

Mais ce que Gérard retient de Wavre, c’est son investissement dans les jeunes, "ce que Walhain n’avait pas. Il y en a eu quand Namur est descendu en promotion. Des jeunes de Namur nous ont alors rejoints mais cela n’a jamais été la marque de fabrique de Walhain. À Wavre, je me souviens que neuf joueurs des U19 sont montés en équipe première et le club a toujours eu cette réputation de bonne école de jeunes. J’ai passé cinq belles saisons à Wavre."

Grez-Doiceau

Il sera resté trois saisons au RFC Grez-Doiceau "où je suis arrivé en cours de saison à la demande de Sergio Palavicino", toujours comme directeur sportif, avec une montée de P2 et P1 la première saison et les deux suivantes en P1. "Celle-ci fut bonne, même si au niveau des résultats, et malgré le fait qu’on ait perdu six joueurs de la saison précédente, on aurait au moins dû participer au tour final. C’est en janvier que les choses se sont compliquées avec des absences répétées des joueurs pour divers motifs et l’envie de certains qui n’était plus là." C’est un élément qui explique son départ, "comme le manque d’ambition du club pour la saison à venir. C’est vrai qu’il y a de très bons jeunes à Grez mais ils sont encore un peu justes pour la P1. Je suis déçu pour l’entraîneur qui arrive car un tel nettoyage du noyau n’était pas prévu au départ. Et puis, la commune de Grez n’est pas la plus portée sur le foot. Par contre, il va y avoir un nouveau terrain de hockey mais pour combien de personnes, alors qu’il va y avoir un grand stade à Wavre. Je regrette les années à Walhain où on avait derrière nous une commune qui poussait le club à avancer. À Wavre aussi la commune était derrière le club, même si elle a failli sur la fin. Mais pour en revenir à Grez, la P1 est un bon niveau pour le club et mon souhait est qu’il s’y maintienne car il y a vraiment quelque chose derrière."