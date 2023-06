Geens et Azzola aux Jeux européens à Cracovie

Deux Ottintois joueurs de padel qu’il ne faut plus présenter, Clément Geens et François Azzola, tous deux 27 ans, vont défendre les couleurs belges aux troisièmes Jeux européens. Ceux-ci se dérouleront à Cracovie (Pologne), de ce mercredi 21 juin au dimanche 2 juillet, et réuniront des athlètes de 48 pays dans 29 disciplines. Pour beaucoup d’entre eux, ces Jeux sont capitaux sur la route de JO de Paris 2024 car de nombreux quotas olympiques y seront délivrés.