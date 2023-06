D3A ACFF: Les bases d’un nouveau départ au RCS Brainois lors de la reprise des entraînements

Nouveau T1, Axel Smeets a dispensé son premier entraînement, mardi soir, malgré les conditions orageuses. Sans quelques cadres comme Quentin Laurent ou Jan Lella mais avec pas mal de nouvelles têtes. "Le but de cette première séance était de retrouver tout le monde, faire connaissance avec les nouveaux, voir tout le monde action et toucher un peu le ballon. Mes premières impressions sont bonnes et il y avait quand même vingt-quatre joueurs présents. On aura un gros noyau avec quelques éléments de talent pour encadrer les plus jeunes. Chacun recevra sa chance et on donnera du temps de jeu à tout le monde pendant la préparation."

Le groupe s’entraînera encore ce jeudi puis deux fois la semaine prochaine. "Le championnat s’est arrêté début mai et la période d’inactivité est trop longue quand on reprend en juillet. C’est pourquoi, au lieu d’établir un programme de course, on a programmé ces quatre séances pour travailler les bases, les appuis, le gainage, faire des jeux et un peu de foot. Après, les joueurs auront un programme individuel à suivre pendant trois semaines car on n’attendra pas pour remettre les gens à niveau physiquement lors de la reprise du 17 juillet."