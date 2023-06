Sophie Delguste s’impose au Luxembourg

Un bon temps avant une bonne place

Ce dimanche, elle était engagée sur un Ironman 70.3, à Remich, au Grand-Duché du Luxembourg. "C’était ma première compétition de la saison sur cette distance, à savoir 1,9 kilomètre de natation, 90 kilomètres à vélo et 21 kilomètres de course à pied. Cet Ironman me tenait à cœur. C’est là que j’ai commencé en 2018."

Elle n’avait pas d’idée du classement qu’elle pouvait obtenir. "On ne sait jamais qui s’inscrit. Les athlètes pro n’étaient pas présentes au Luxembourg. Je visais un bon temps, plus qu’une bonne place."

La natation et le vélo se sont bien passés: "C’était super. Les paysages étaient superbes. C’est devenu plus difficile avec la chaleur en course à pied. Il faisait très chaud. J’ai eu des problèmes digestifs. J’ai un peu craqué. Tous les coureurs étaient en souffrance. On courait le long de la Moselle, on se voyait tous. L’ambiance était super avec les encouragements du public."

Première de sa catégorie 25-29 ans

Durant la course, il lui était difficile de se situer par rapport à ses concurrentes. "On ne démarrait pas tous ensemble. Le chrono s’enclenchait quand la puce passait la ligne de départ. Certaines triathlètes auraient pu partir quinze minutes après moi et réussir un meilleur temps."

Sophie Delguste a terminé en tête de sa catégorie, 25-29 ans, en 4h53'28''. Elle a terminé en cinquième position au scratch et à la 199e place sur les 2228 participants, hommes et dames confondus.

L’athlète du Brussels Triathlon Club est entraînée par Yves Devillers: "Il faisait la course lui aussi. Il m’a rattrapé lors de l’épreuve à vélo. Je l’ai dépassé en course à pied", sourit Sophie Delguste.