Avec vingt départs, quel visage présentera la RAS Jodoigne en 2023-2024?

Bien entendu, dans ces nombreux départs, il y a des joueurs qui n’ont pratiquement pas joué et sur lesquels le club ne comptait plus mais toujours est-il que l’heure est à la reconstruction au niveau de la Cabouse.

À l’heure actuelle, le noyau se compose de 19 joueurs.

Il y a les huit éléments qui sont restés (Loïc Bronckart, Romain Puttemans, Cyril Pohl, Granit Berisha, Ethan Gilles, Tanguy Muntuabu, Loriano Mirabile et Oliver Cassange) auxquels on ajoute trois jeunes du club qui arrivent des U19 (Benjamin Halleux, Raida Chennou et Maël Plasman) ainsi que huit transferts et non neuf car Vincenzo Miceli qui arrivait de Seraing ne viendra finalement pas. Il s’est engagé à Verlaine. Par contre, Jean De Neve De Roden (Kosova), Nicolas Lapierre, Charles Laruelle, Lucas Dichiara (Waremme), Mateo Zwikel, Sacha Bustin (FC Liège), Ismaêl Boudar (Tamines) et Laurent Dethier (Aische) seront bien Jodoignois.

"On recherche encore trois joueurs, précise le président Jean Winnepenninckx. On a des pistes, des joueurs en test, mais on ne se précipite pas."

Le message est clair et c’est donc avec un noyau incomplet que Steve Dessart a lancé dimanche la préparation de la prochaine saison, aidé par son T2 Lorenzo Lucania, le nouvel entraîneur des gardiens Bruno de Oliveira Alves, et le préparateur Physique Benjamin Hosselet. "Depuis que je suis coach, j’ai toujours opté pour une préparation en deux temps. Le premier objectif est de permettre aux joueurs de ne pas avoir une coupure trop longue après le championnat. On a terminé fin avril et rester onze semaines sans football est beaucoup trop long. Le second objectif, tout aussi important, est de permettre au groupe de faire connaissance avant la reprise officielle du 18 juillet. Ce sont des entraînements ludiques, il y a logiquement de la charge, mais on gagne surtout du temps."

Il y a même un troisième objectif à cette préreprise, celui de laisser plus de temps à passer en famille pour les joueurs. "Les examens des enfants se terminent le 7 juillet et si le foot reprend une semaine plus tard, cela ne laisse que peu de temps pour avoir des vacances en famille, ce qui peut se faire quand la reprise officielle se fait un peu plus tard. Je trouve d’ailleurs que l’ACFF devrait aussi tenir compte du nouveau calendrier scolaire en planifiant le début des différents championnats."

"Il y a de la qualité dans nos transferts"

En attendant, Jodoigne a bien repris cette semaine et Steve Dessart se dit "content" de ce qu’il a déjà pu voir. "Ce n’est que le début, on n’a pas tout le monde, et même s’il est encore tôt pour s’exprimer, il y a de la qualité dans nos transferts."

Dimanche, les joueurs ont eu droit à un test VMA et la semaine prochaine, ils passeront sur la balance. Jeudi prochain à 20h à la Cabouse, un match amical est prévu face aux espoirs du FC Liège.