PÉCROT: Bertrand Gilis, Clovis Colard, Martin Nevers, Naoufel Messaoudi, Lucas Vanbever, Naoufel Messaoudi.

NIL-SAINT-VINCENT: Jérôme Sauvenière, Sam Janssens, Raphaël Ghislain (4-8 Philippe Janssens), Cédric Sauvenière, Sébastien Staumont.

Les visités ont commis beaucoup d’erreurs au service et à la frappe en première période face à une formation de Nil-Saint-Vincent à la mécanique bien rodée. À 1-5, Naoufel Massaoudi et Lucas Vanbever ont permuté. Cela n’a pas modifié la physionomie de la rencontre. "Nous avons livré et frappé beaucoup trop de mauvaises plutôt que d’assurer nos coups", soulignait le président de Pécrot, Francis Vanbever.

En face, le président-joueur Raphaël Ghislain se réjouissait de la tournure des événements : "Nous avons eu assez facile en première période", indiquait-il.

Pécrot est revenu dans le coup après la pause. "Nous avons alors prouvé que nous étions capables de mieux faire", poursuivait Francis Vanbever.

"Après 1-8, Pécrot prenait trois jeux d’affilée, notamment sur une outre de Martin Nevers à 3-8 et 40 partout. Je suis alors sorti. J’éprouve toujours des difficultés au tamis", soulignait de son côté Raphaël Ghislain.

Les visiteurs ont avancé à 4-12 avec un Sébastien Staumont en très grande forme chez les visiteurs. "La tension est montée d’un cran lorsque l’arbitre a condamné une balle bonne, une balle que Nil avait frappé mauvaise. Naoufel Messaoudi s’est pris un carton jaune. Nous avons quand même pris le jeu de l’espoir", lançait encore Francis Vanbever.

Pécrot était mené 0-40 à 5-12. Les visités revenaient à 30-40 avant d’échouer dans la conquête du point. "C’est dommage mais à 1-7, nous n’avions rien à revendiquer dans ce match", reprenait Francis Vanbever.

Nil-Saint-Vincent, en tête de la compétition, veut maintenir son avance face à Gilly et Aisemont. "Nous allons rencontrer ces deux équipes coup sur coup début août. Nous serons privés des services de Sébastien Staumont. Il est donc important de maintenir nos cinq points d’avance", poursuivait Raphaël Ghislain.