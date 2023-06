P1: De nombreux changements pour une prochaine saison pleine d'inconnues à Genappe

16 départs, 16 arrivées

Avec 16 départs et 16 arrivées, l’heure est tout de même à la reconstruction. Le comité genappien a néanmoins entière confiance en Fabio Magnoni pour mener à bien le projet, en attendant le retour aux affaires de Julien Darquenne. "Des pions majeurs comme Van Ophalvens, Pête, Berdayes, Maistriaux ou Malbrancke sont toujours présents et c’est un gage de sécurité. Nous sommes à fond derrière Fabio car c’est un entraîneur compétent qui mérite cette opportunité et je suis convaincu qu’il va réaliser du bon travail. L’objectif annoncé sera de faire partie du Top 5 et d’aller chercher une tranche mais ne fanfaronnons pas car la concurrence sera rude avec Auderghem, notamment."

Débarqué au Stade J.C. Flament pour reprendre la P3, Fabio Magnoni assurera donc l’intérim le temps qu’il faudra. Déterminé et très motivé, le coach de 40 ans a accepté le challenge par solidarité pour le club et Julien Darquenne. "Les premières conversations ont été constructives et je ne pouvais pas refuser pareille proposition. Le noyau a subi pas mal de changements, il y a beaucoup de départs et il va falloir intégrer les nombreux jeunes joueurs mais nous allons tenter de rapidement performer pour jouer le haut du tableau. Je me doute que les mauvaises langues diront que nous ne parviendrons pas à tenir notre rang mais cela doit être une source de motivation pour prouver qu’on peut le faire."

Les Jaune et Bleu reprendront le chemin des entraînements le dimanche 23 juillet. Des rencontres amicales face à Aische, Beersel, Stockel et Saintes sont déjà au programme.

Le noyau

Gardiens:Amaury Malbrancke, Gaëtan Kermis, Nathan Loiselet

Défenseurs: Thomas Van Ophalvens, Luka Stiens, Maxime Paquet, Théo Zanella, Rafael Gacio Cabrera, Jonathan Deglas, Mohamed Ali Boulerhcha, Brian Hazard

Milieux:Julien Pête, Felipe Berdayes, Jean Detollenaere, Donatien Boreux, Nicolas Garcia Fernandez, Ignace Jacquet, Sami Bensedik, Alexandre Simon, Benjamin Kanyinda, Noah Dequenne

Attaquants:Kévin Maisitriaux, Laurent Van Der Goten, Maxence Decroes