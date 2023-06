Mini Excel et Shaab Ramillies évolueront en Nationale 1

Parmi ces équipes, deux du BW: Shaab Ramillies et Mini Excel Wavre-Limal, respectivement 2e et 3e en N2 cette saison. Une bonne surprise qui laisse cependant Yves Lauwers, dirigeant de Mini Excel, sceptique.

"Il n’y a rien à faire, la N1 actuelle n’a plus rien à voir avec celle qui existait il y a vingt ans, avant que la Ligue et l’Union belge ne travaillent chacun de leur côté. Je me souviens de nos deux finales du championnat de Belgique, quand on affrontait Penarol où jouait un certain Sterchele. Cela n’a plus rien à voir aujourd’hui, et certainement depuis qu’il y a deux fédérations. Avoir six montants est la preuve qu’il y a bien un problème quelque part à la Ligue. Il n’y aurait pas dû y avoir deux fédérations avec d’un côté la Ligue et de l’autre l’Union belge où c’est plus pro avec des joueurs qui ne vivent que de ça. Quand on voit que El Ninio Bruxelles qui a toujours évolué en P5 se retrouve en N1 de la Ligue après avoir racheté le matricule d’Anneessens, cela veut dire quelque chose. Il y a un monde de différence entre la provinciale et la nationale."

À voir sur le terrain. En attendant, Mini Excel devrait faire bonne figure en N1. "La saison dernière, nous avons éliminé de la Coupe de Belgique Dour qui termine champion cette saison en N1. Je ne sais pas ce que cela va donner mais le maintien me semble un objectif abordable. L’effectif sera inchangé avec Ronald Michiels qui remplace Nicolas Dantinne comme entraîneur de l’équipe. Avec son expérience du foot en salle, cela va nous apporter beaucoup."

Et puis, de l’avis de nombreux observateurs, un Mini Excel au complet avait déjà le niveau de la N1 cette saison. "On avait d’ailleurs tout en mains pour monter directement mais on a été battus lors du test-mach face à Shaab alors que l’on menait 3-0 à la pause."

"Une belle opportunité"

Autant dire que quand la fédération a contacté Yves Lauwers afin de savoir si son club était prêt à monter, la réponse positive n’a pas tardé. "J’ai sondé le groupe qui s’est dit intéressé. La majorité des joueurs n’a jamais connu la N1 et ce sera une bonne expérience."

Mini Excel est prêt, "en sachant aussi qu’il y a une grande différence de prix au niveau de l’inscription. Elle est de 1500€ pour une saison en N2 mais elle monte à 3 000 € en N1. Sans compter les frais d’arbitrages avec la présence de deux arbitres par rencontre en N1. Mais monter était une opportunité à saisir."

La future N1: Flémalle, Picardie Schaerbeek, Mini Excel Wavre-Limal, Oasis, Futsal Evere, RSC La Louvière, Procolor Liège, Ninio Bruxelles, Jumet, Sainte-Odile Dour, Grâce-Hollogne, Shaab Ramillies, Futsal Flénu.