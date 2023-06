Les départs, arrivées et ambitions des clubs du BW de P1 dans un championnat très ouvert

Quatrième du défunt championnat, finaliste des play-off et vainqueur de la Coupe de Brabant, le Speedy s’est sublimé à l’occasion de sa trentième année d’existence. Alex Sempels, son coach, prévoit un championnat équilibré: "Le Royal IV sera encore fort avec ses jeunes. L’Excelsior aussi au vu des transferts et Anciens 13 s’est bien renforcé. Il va falloir compter sur eux. Braine-le-Château était déjà fort cette année et Franck a bien transféré. Je vois bien Ottignies jouer les trouble-fête. Ils ont fait une très belle saison cette année avec un beau parcours en Coupe BBW, ils ont des bons joueurs et sont très bien coachés."