Le chaud puis le froid à Tourinnes-la-Grosse

C’est sur le même score, 13-4, que le match à Saint-Marc s’est soldé en défaveur des Tourinnois. "On ne peut pas dire que nous avons mal joué. Nous n’avons pas livré énormément de mauvaises. Nous avons éprouvé des difficultés au contre-rechas dans les deux premiers jeux. Nous avons ensuite eu du mal à entrer dans la rencontre. Nous avons perdu pied à 10-4 et 0-40. Nous étions au service et nous avions une chasse au tamis que nous avons perdue. Le jeu nous a ensuite échappé. Alors que l’on pouvait mettre un coup au moral des adversaires, c’est nous qui avons pris le coup", soulignait Cédric Evrard.