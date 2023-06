Belle victoire de Bousval contre Saint-Marc

Celui-ci était d’autant plus satisfait que l’équipe B du club a pris un point (7-13), contre Grand-Leez. "Nous étions menés 0-3. J'ai ensuite coaché l’équipe pour mieux positionner les joueurs. Nous sommes revenus à 6-7 avant de craquer physiquement en deuxième période."

Le match retour du derby entre les deux équipes de Bousval est programmé dimanche prochain.

Denzel Frisque blessé

Nil-Saint-Vincent a logiquement pris les trois points face à Rhisnes samedi avant de s’incliner contre Saint-Marc (9-13) le lendemain. "Rhisnes est assez faible, nous n’avons pas eu de problème. Denzel Frisque s’est blessé à la cheville samedi soir. Son papa, Eddy, l’a remplacé au grand-milieu mais cela fait un an et demi qu’il n’a plus joué à ce poste, indiquait le délégué, Manu Delforge. Mon fils Logan a frappé énormément de balles outres mais manquait ses interventions à 40 partout."