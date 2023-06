À 49 ans, l’esprit de compétition reste le moteur d’Hicham Belhaloumi

Compétiteur de première, Hicham Belhaloumi a coutume de pousser ses coéquipiers quel que soit le niveau. "En décembre, on a joué la P1 du Speedy chez nous en Coupe de Brabant. J’ai eu vite cinq fautes, mais on menait encore au score à 9 secondes de la fin. En Vétérans, on a aussi joué contre une équipe qui était deux niveaux au-dessus de la nôtre. Je pousse aussi les gars car il faut se montrer ambitieux."

La promotion en P2 ne s’accompagnera pas de figuration pour Hicham: "J’ai déjà annoncé la couleur. Moi, je vise le championnat. Maintenant, on se doit d’être réaliste car on monte de division. Je pense qu’on doit viser le plus haut possible, donc le Top 4 serait très bien."

Hicham n’oublie pas non plus le devoir de transmission vis-à-vis des jeunes générations. "Je jouais encore récemment à Machelen en P1 Brabant flamand. Je suis revenu à Wa vre car j’ai grandi là et c’est le club de mon cœur. Je n’oublie pas non plus l’exemple qu’on doit montrer aux jeunes. Quand j’étais gamin, j’ai eu deux mentors: mon frère Samad qui fut international marocain, joueur de D3 et un de mes entraîneurs. Le second, c’est Étienne Vandendris. J’avais 16 ans et j’ai évolué à ses côtés en D2. Dans l’attitude, on se doit de montrer l’exemple. On est là pour apprendre aux jeunes à jouer. Le basket, ce n’est pas taper un dunk ou inscrire un 3 points. C’est beaucoup plus complexe que cela. Au niveau de la mentalité, j’essaye d’inculquer que tu ne peux pas louper un match pour aller à un anniversaire ou à une fancy-fair. Quand tu es engagé dans un club, c’est pour jouer à fond et ce n’est pas non plus pour rester sur le côté quand tu es légèrement blessé."

Avec un mix intéressant de jeunes et de joueurs d’expérience, le BCD Wavre n’a pas été champion par hasard. "J’aime pousser tout le monde, même aux entraînements. Les jeunes sont parfois étonnés que je vais plus vite qu’eux. Il y a un beau vécu basket dans notre équipe, il y a également un esprit de camaraderie. Le physique est là parce qu’on s’entraîne bien aussi. On n’a pas été champions en P3 par hasard. Sur un match, vous pouvez parfois avoir de la chance, mais un titre se gagne sur toute une saison. Il faudra se montrer appliqué de la même façon la saison prochaine en P2", conclut le joueur de 49 ans.