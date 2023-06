Maxime Van Hierweghe qualifié pour les championnats d’Europe

Il s’était préqualifié le 12 février dernier en nageant le 3 000 mètres en 35'28''28 lors des championnats francophones. "J’espérais confirmer ma qualification lors des championnats de Belgique open en avril dernier, mais je n’ai pas réussi le temps. Ce n’était heureusement pas ma dernière chance", lance le jeune nageur de l’Aqua Club de Braine-l’Alleud.

Deuxième juniors à Séville

Il s’est donc rendu à Séville en Espagne début juin pour participer à une compétition internationale qualificative. Il s’est engagé sur 5 000 mètres. "Pour me qualifier, je devais, soit terminer à moins de trente secondes du premier de la course, soit être le premier belge en juniors. Nous étions deux nageurs belges à y participer, avec Gautier Sobrie."

La course se déroulait avec les seniors. "Nous étions 88 au départ. Le début de course était difficile. Je suis parvenu à rester dans le premier groupe avec les meilleurs adultes jusqu’à mi-course. J’ai ensuite décroché pour me retrouver dans le deuxième groupe. J’ai terminé deuxième en juniors, devant Gautier Sobrie. Tous les deux, nous étions parvenus à entrer dans les critères pour la participation aux championnats d’Europe", explique Maxime Van Hierweghe.

Il a nagé la distance en 1h00'18''. L’officialisation de sa qualification vient de tomber. "Nous avons reçu l’avis officiel mercredi dernier."

Un stage national en Slovénie en août

Le jeune nageur brainois (il aura 15 ans en juillet) va dé-sormais consacrer sa préparation pour ces championnats d’Europe. "Nous aurons un stage national en Slovénie du 12 au 20 août."

Avant cela, il y aura les championnats de Belgique des jeunes cet été. "Je suis qualifié pour pas mal de courses. J’irai en stage à Vittel avec le club. J’irai aux championnats de Belgique pour réussir le mieux possible mais sans pression."