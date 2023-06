Fort de leur victoire à trois points à Kastel samedi, les Stéphanois espéraient bien s’imposer encore dimanche pour conforter leur position au classement.

Il est acquis maintenant que le club aura toujours une équipe en promotion la saison prochaine, contrairement à ce qui nous avait été annoncé il y a un peu plus d’une semaine. Pour ce faire, il faudra se maintenir en promotion sans quoi les cartes seraient redistribuées.

Les Stéphanois ont toussoté en début de rencontre face à Pironchamps dimanche. Au sein des adversaires, le jeune Benjamin Docquir a frappé quelques belles entre les perches en première période. "Nous avons perdu plusieurs jeux de 40 partout que nous menions et qui n’auraient pas dû nous échapper", soulignait le grand-milieu stéphanois Nicolas Corbisier. Au repos, le marquoir renseignait 5-7.

Quatre points sur six

À la reprise, Fabien Gilboux se blessait à l’aine. On pensait qu’il allait céder son poste mais c’est David Mine qui sortait au profit de Valéry Lemmens, à 6-8, une fois le point pris par l’équipe visitée. "J’ai toujours eu mal mais j’ai continué", indiquait Fabien Gilboux.

Les Stéphanois n’insistaient plus jusqu’à 6-12. À ce moment, le foncier visiteur, Mickael Soumillon, se blessait, sans gravité, en frappant à côté de la balle à 40 partout (7-12).

Le gain du jeu a redonné de l’intérêt à la rencontre et une dynamique chez les visités, revenus à 9-12.

Ils s’inclinaient sur une outre de Sébastien Lemmens à 9-12 et 40 partout. "Nous avons été battus par plus fort que nous. Nous avons pris un point, c’est très bien. Le bilan du week-end, avec quatre points sur six est positif", concluait le président stéphanois Eddy Corbisier.