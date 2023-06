Genappe n’a plus le choix

Les Genappiens livreront une rencontre importante dimanche à domicile contre Bassilly. "Nous n’avons plus le choix. Nous devons nous imposer. Bassilly a le même nombre de points que nous. Thierry Seconde est blessé. Je ne me réjouis pas du malheur des autres mais dans notre position, dernier avec le même nombre de points que Bassilly (9 points), la victoire est indispensable. Il est temps de prendre plus qu’un point", annonce Pascal Glibert, le délégué de l’équipe.