Une étape importante dans la carrière du jeune talent brabançon wallon qui reste néanmoins les pieds sur terre, conscient de l’opportunité qui lui est offerte, et bien décidé à continuer à s’appliquer pour poursuivre sa progression, marche après marche.

Travailleur, Ryan a débuté en U9 à Tervuren avant de rejoindre le RJ Wavre, puis l’AFC Tubize. Il prend ensuite la direction de Mouscron avant de rejoindre Saint-Trond où il entame sa quatrième saison. "Je suis un joueur polyvalent, numéro 6 ou 8, milieu de terrain donc mais je peux dépanner comme défenseur central, ou même comme attaquant ou encore piston sur les flancs."

Ses points forts ? Le physique, la vitesse, sa vision du jeu. "La saison passée, j’évoluais en U21, l’équipe réserve donc. Fin de l’année, on m’a contacté car j’avais fait de bonnes prestations. On m’a prévenu que je pourrais intégrer le noyau A pour débuter la préparation de la saison. J’ai veillé à préparer la rentrée en faisant des stages et des académies privées, dont celle de Patrick Merckx. Je n’ai rien changé à mes habitudes car je veille à faire cela chaque saison !"

Ce passage dans le noyau A ne change en rien la mentalité de Ryan. "Avant tout, je voudrais dire que je suis un privilégié. J’ai énormément de chance de pouvoir évoluer à ce niveau. C’est une aventure humaine extraordinaire, cela demande énormément de travail et beaucoup de sacrifices bien sûr mais ça en vaut vraiment la peine ! J’adore ce que je fais depuis mes huit ans. Le football fait partie de ma vie à temps plein. J’ai encore du travail car ce n’est que le début."

"C’est un club qui fait confiance à ses jeunes"

De nouvelles habitudes sont donc à l’ordre du jour depuis le début de la semaine. "Le STVV me donne la chance de me montrer en équipe première pour cette préparation. C’est un club qui fait confiance à ses jeunes et je suis heureux et fier de porter les couleurs de ce club pour la quatrième année maintenant. Le coach et le staff sont des gens très compétents, ils nous mettent en confiance et ça, c’est très important. Je me suis fixé des objectifs, j’ai encore pas mal de chose à travailler mais je fais tout pour y arriver. C’est très important d’être exigeant avec soi-même dans ce milieu."

Avec deux séances par jour, le rythme est soutenu qui plus est, Ryan termine sa rhéto. Et s’il possède quelques facilités scolaires, il doit cependant encore prester des heures à l’école, en veillant à combiner avec son programme au STVV. "Ma priorité pour le moment est de montrer au coach ce dont je suis capable footballistiquement et mentalement. J’ai aussi la chance d’avoir mon entourage qui me soutient depuis toujours. Mes parents qui m’ont porté depuis le début et Invictus (NDLR: la société de management qui gère sa carrière) qui me fait confiance depuis maintenant un an et qui a les mêmes objectifs que moi. Cela permet d’avancer conjointement."