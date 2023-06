Une bonne nouvelle pour la section féminine dont l’équipe première vient de vivre quelques saisons très compliquées depuis la montée en D2, en 2019-2020. Redescendu en P2 puis en P3 après une campagne 2021-2022 très compliquée et terminée à l’avant-dernière place, Perwez avait dû déclarer forfait avant le début du défunt exercice en raison d’un manque de joueuses. Mais le club a continué à bosser dans l’ombre ces derniers mois et semble prêt à se relancer dans le grand bain. "Nous avons actuellement quatorze ou quinze filles à disposition pour l’équipe première, on a donc décidé d’inscrire l’équipe en P3, et on espère arriver à dix-huit pour commencer la saison", indique le président, Stéphane Lacourt, qui souhaite garder une place importante au football féminin du côté du complexe des Marronniers. "On essaye de reconstruire quelque chose de bien. Nous avons déjà pas mal d’inscrites au niveau du Foot4girls et l’objectif est d’avoir quelque chose à proposer derrière à ces jeunes filles."

Le club recrute pour toutes les catégories mais surtout pour compléter l’effectif de son équipe première qui est, pour l’instant, dirigée par Pierre Maggiolini et son fils, Luca, qui faisaient déjà partie du staff l’année passée.