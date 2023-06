La course relais des Hayeffes à Mont-Saint-Guibert: "Un événement avant tout festif et convivial"

La formule séduit, comme en témoignent les préinscriptions. "Nous avons déjà une cinquantaine d’équipes préinscrites et si on y ajoute les enfants, ça fait déjà au moins 200 participants. C’est un beau succès, surtout quand on voit les difficultés rencontrées par les organisateurs des courses dans les villages aux alentours. Cette course est organisée dans le cadre de la fancy-fair de l’école et sera le gros événement de la journée du samedi."

Organisée par des papas d’élèves Collège Notre Dame des Hayeffes, la course est organisée en soirée. Un choix pas anodin. "Nous avons toujours voulu organiser ça en soirée, ça permet de se retrouver entre amis et puis de boire un verre et de manger un petit bout ensemble après. Nous organisions ça le vendredi soir lors des précédentes années, comme une sorte d’after work. Le but n’est pas d’aller chercher son meilleur chrono, de rivaliser avec les courses comme celles du Challenge du BW, mais plutôt d’avoir un événement aussi sportif que festif et convivial."

Le tout sur un parcours qui se veut le plus accessible possible. "Nous sommes à Mont-Saint-Guibert, ça reste un peu vallonné. Mais l’idée est de se dire que tout le monde est capable de courir un kilomètre et puis, en se retrouvant en équipe, avec des relais, la course est accessible à tout le monde. Ici, même le dernier ne court pas seul puisqu’avec le principe de la boucle, il y a toujours quelqu’un autour de vous."

Les inscriptions sont possibles sur place jusqu’au départ de la course.